Centro Oberhausen: Einkaufszentrum verlost Wohnzimmerkonzert mit DIESEM Star

Oberhausen. Das Centro Oberhausen lässt sich durch die anhaltenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nicht aufhalten. Darum hat sich das Einkaufszentrum nun etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Im Stile eines MTV unplugged Konzerts veranstaltet das Centro Oberhausen eine Art Wohnzimmerkonzert in einem leerstehenden Shop. Und dafür kommt ein Sänger zu Besuch, dessen Lieder im Radio rauf und runter gespielt werden.

Centro Oberhausen holt sich Star für Wohnzimmerkonzert ins Shopping-Zentrum

Er gilt quasi noch als Newcomer, doch seine Songs „Small Steps“, „Run to you“ und „Losing sleep“ schickten den Briten seit 2017 immer wieder in die Charts, auch in die deutschen.

Die Rede ist von Tom Gregory, einem 24-jährigen Popsänger aus Großbritannien, der es mit seiner Single „Fingertips“ sogar bis an die Spitze der deutschen Charts schaffte.

Tom Gregory kommt ins Centro Oberhausen. Foto: imago images/xim.gs

Gerade mal 26 Zuhörer dürfen teilnehmen

Nun kommt der Sänger ins Centro Oberhausen, um nach der langen Corona-Pause ein heimeliges Konzert mit nur 26 Zuhörern zu spielen. Es ist eines von drei solcher Konzerte. Am 23. September um 18 Uhr findet das erste Konzert statt und du kannst Tickets dafür gewinnen.

Das ist Tom Gregory

geboren am 10. November 1995 in Blackpool, England

unter Vertrag bei dem Hamburger Label Kontor Records

2017 veröffentlichte er die erste Single „Run to you“

am 18. September 2020 kam das erste Album „Heaven in a World is so cold“

Dafür musst du nur auf die Facebook-Seite des Centro Oberhausen gehen und dort teilnehmen.

Das Konzert wird 30 Minuten dauern, für die Hygieneeinhaltung des Corona-Konzeptes ist laut dem Einkaufszentrum gesorgt. (fb)