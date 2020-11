Centro Oberhausen mit dringender Botschaft zur Black Week – Kunde enttäuscht: „Besser macht es das aber auch nicht“

Oberhausen. Viele Kunden dürften bereits lange auf Black Friday gewartet haben. Schließlich gibt es an dem letzten Freitag im November einige Rabatte und Angebote. Verkäufer locken ihre Kunden aber auch schon vor Black Friday in ihre Geschäfte, denn sie haben die Angebote auf die gesamte Woche ausgedehnt.

Zu Beginn der Black Week hat sich das Centro Oberhausen jetzt allerdings mit einer wichtigen Botschaft an seine Besucher gewandt. Einen Kunden enttäuschte das. Er schreibt: „Besser macht es das aber auch nicht.“

Centro Oberhausen: Dringende Botschaft zur Black Week

Nicht nur Sparfüchse, sondern auch das Centro Oberhausen mit seinen Geschäften freut sich auf die bevorstehende Black Week. Was für die Kunden Angebote und Rabatte bedeutet, bedeutet für die Verkäufer wohl steigende Verkaufszahlen.

Dabei kommt die Black Week ausgerechnet in einer Zeit, in der man wegen Corona mit besonderer Vorsicht einkaufen und das Aufeinandertreffen mit anderen Menschen möglichst vermeiden sollte. Deshalb hat das Centro Oberhausen eine Besucherprognose erstellt, welche das Besucheraufkommen in seinem Einkaufszentrum in Bezug auf die unterschiedlichen Tage und Uhrzeiten zeigt.

In einer wichtigen Botschaft heißt es dazu: „Wenn ihr die Stoßzeiten vermeidet, schützt ihr nicht nur euch und andere, sondern müsst auch nicht so lange an den Umkleiden anstehen - Win-Win-Situation.“

Das ist das Centro Oberhausen:

Über 250 Geschäfte

120.000 Quadratmeter Verkaufsfläche

Rund 22 Millionen Kunden pro Jahr

Unter anderem gehören auch das Gasometer Oberhausen, die König-Pilsener-Arena, das CineStar und das Metronom Theater zum Centro

Die Besucherprognose verdeutlicht, dass der Besucherverkehr von Montag bis Donnerstag voraussichtlich um etwa 12 Uhr mittags stark ansteigen und gegen 18 Uhr fallartig abnehmen wird. Freitag und Samstag soll der Besucherverkehr hingegen bereits um 10 Uhr ansteigen und dann um circa 14 Uhr noch mal stark zulegen. Um 20 Uhr gehen die Besucherzahlen dann voraussichtlich wieder rapide zurück. Am Sonntag steigen die Besucherzeiten vermutlich um 14 Uhr rapide an und sinken dann gegen 16 Uhr wieder deutlich.

Kunde enttäuscht: „Besser macht es das aber auch nicht“

Das Einkaufszentrum bittet seine Besucher deshalb: „Bitte tragt eine Maske, passt auf euch auf und kommt nicht alle gleichzeitig.“ Darauf reagierte ein Besucher jedoch enttäuscht. Denn er meint: „Mit anderen Worten: Wer einen Regeljob von 8 bis 16 Uhr hat, muss eigentlich erst gar nicht ins Centro kommen.“ Und weiter: „Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass der Besuch durch Hygieneeinschränkungen, fehlende Gastro und Ess- und Trinkverbot kaum attraktiv ist. Ja, ihr könnt nix dafür - besser macht es das aber auch nicht.“

Aber das Centro Oberhausen hat eine Empfehlung für den Mann: „Na ja, also gerade für diejenigen mit den Arbeitszeiten sind die Abendstunden ja genau das Richtige! Schau Dir gern noch mal die Graphen an. Wir empfehlen Dir den Besuch Montag bis Samstag ab 18/19 Uhr.“

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, am Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Wer seinen Besuch also an die Empfehlung des Centro Oberhausen anpasst, der dürfte ein weniger stark besuchtes Einkaufszentren vorfinden.