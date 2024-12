Neueröffnung am Centro Oberhausen sorgt für Wirbel – Aus für Konkurrenz besiegelt?

Eigentlich hatte Decathlon vor Jahren geplant, schon jetzt die eigene Filiale gegenüber vom Centro Oberhausen zu öffnen. Doch ein Baustreit verhinderte eine frühere Öffnung. Nun aber könnte es schon bald so weit sein. Ende 2026 soll es endlich so weit sein.

Mit den Behörden ist alles geklärt, die Bauarbeiten starten auch schon bald. In der Nähe vom Centro in Oberhausen soll die Decathlon-Filiale öffnen. Die Konkurrenten sind jetzt schon in großer Sorge.

Centro Oberhausen: Neueröffnung von Decathlon rückt näher

Im nächsten Frühjahr soll der Baustart folgen. Die Vorzeige-Filiale von Decathlon soll zwischen Poco und der großen Spielhalle in der Nähe vom Centro in Oberhausen entstehen. Der Riesen-Sportartikelhersteller plant mit einer Verkaufsstelle von 3.900 Quadratmetern. Es wäre nicht die erste Filiale im Ruhrgebiet.

In Oberhausen soll ein sogenannter Flagship-Store entstehen. Dabei ist geplant, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, die Produkte vor Ort anzuprobieren. Wäre nicht der Baustreit gewesen, wäre die Filiale schon längst eröffnet worden. Mittlerweile sind die behördlichen Hürden beiseite geräumt. Doch die konkurrierenden Händler sind in Sorge.

So befürchten Sporthändler wie unter anderem Wolfgang Wonsyld oder Reinhard Behntert, dass der Druck nun in der Branche zunehmen wird, wie sie in der WAZ mitteilen. Sollte die Filiale erst öffnen, würden sie vor allem das zu spüren bekommen. Decathlon ist unter anderem dafür bekannt, Artikel für 100 verschiedene Sportarten anzubieten.

Decathlon in finaler Abstimmung mit der Stadt

Gegenüber der Zeitung erklärte eine Decathlon-Sprecherin, dass die Gespräche mit der Stadt Oberhausen in „finaler Abstimmung“ seien. Noch können keine Details genannt werden. Im Mai 2025 sollen die Bauarbeiten beginnen. Fertig sein soll alles voraussichtlich Ende 2026.

Decathlon soll nicht nur für Sporthändler eine Konkurrenz sein. Andere Händler haben ebenfalls große Sorgen und erklären in der WAZ, was für große Befürchtungen sie durch den Sportartikelhersteller haben.