Centro Oberhausen: Lieber vegane oder klassische Currywurst? So entscheiden die Besucher

Wer im Centro Oberhausen derzeit in der Coca-Cola-Oase eine Essenspause macht, hat die Qual der Wahl. Von Pizza über Burger bis hin zu asiatischem Essen wird im Food-Court alles angeboten.

Neuerdings gibt es im Frittenwerk sogar eine vegane Currywurst, die wir direkt mal für euch getestet und bewertet haben (siehe hier). Aber wie schlägt sich der vegane Ersatz bei der breiten Maße der Besucher in der Coca-Cola-Oase? Zusammen mit Food Manager Thomas Herzlieb war DER WESTEN auf der Suche nach ehrlichen Meinungen.

Centro Oberhausen: So entscheiden die Besucher

Für Frittenwerks Foodmanager Thomas Herzlieb, der maßgeblich an der Entwicklung der veganen Currywurst beteiligt war, war es ein persönliches Anliegen, die Meinung der breiten Masse zur veganen Alternative im Centro Oberhausen zu erfahren. Herzlieb schätzt die Situation aber realistisch ein: „Fleischesser bleibt Fleischesser. Die können und wollen wir nicht umstimmen. Wir machen Produkte für Leute, die Alternativen brauchen. Das sind vor allem Muslime und Veganer“, so Herzlieb.

Frittenwerks Foodmanager Thomas Herzlieb in der Filiale im Centro Oberhausen. Foto: Foto/ Stefan Schier DER WESTEN

DER WESTEN traf zuerst auf Timo Paumen (29), der sich selbst vegan ernährt. „Schmeckt mir gut. Die Konsistenz finde ich super. Auch die Bissfestigkeit ist sehr gut“, resümiert er.

Centro Oberhausen: „Mit Soße schmeckt alles nach Currywurst“

Die zweite Testperson, Oliver Föhr (41), geht als Fleischliebhaber etwas kritischer an den Geschmackstest: „Die Currysoße ist sehr dominant. Geschmacklich hat es was von einer Fleischwurst. Aber hinten raus schmeckt es mir nicht. Ich habe ehrlich gesagt aber auch Vorurteile. Mit der Soße würde ich die aber auch essen.“

Andrea (55) und Franka Behrens (18) finden, dass die vegane Currywurst „gummiartig, etwas süß, aber geschmacklich okay schmeckt“. Franke ergänzt: „Im Foodcourt würde ich aber keine vegane Currywurst essen.“

Sabrina Becker (61) findet: „Ja, schmeckt nicht schlecht. Kann man essen. Finde eine normale Wurst aber besser, weil die eine weichere Konsistenz hat.“

Vegane und klassische Currywurst zum Probieren im Centro Oberhausen. Foto: Foto: Stefan Schier / DER WESTEN

Als letzter Tester probiert der 27-jährige Florian Dregger: „Lecker. Bisschen fester als die normale Wurst. Aber lieber mag ich die klassische Currywurst, muss ich ehrlich sagen. Aber ich merke da eigentlich bis auf die Bissfestigkeit keinen großen Unterschied. Sonst eigentlich eins zu eins wie die normale Currywurst.“

Resümierend kam die vegane Currywurst eigentlich recht gut an bei den Passanten in der Coca-Cola-Oase, aber am Ende ist es wohl, wie der Food Manager es vorausgesagt hat: „Fleischesser bleibt Fleischesser“. Wer aber eine Alternative sucht, wird von der veganen Currywurst wahrscheinlich nicht enttäuscht sein.