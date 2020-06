Centro Oberhausen: Neueröffnung! Einkaufszentrum bietet schon bald diese Attraktion an

Neueröffnung am Centro Oberhausen! In wenigen Tagen feiert das Centro Oberhausen eine neue Attraktion auf seinem Gelände. Das Einkaufszentrum kündigt an: es soll ein Spaß für Jung und Alt werden.

Centro Oberhausen: Neueröffnung im Einkaufszentrum

Pünktlich zum Ferienstart gehen am Centro Oberhausen kommenden Donnerstag die Türen auf für eine Neuheit im Einkaufszentrum. Ab dem 2. Juli beginnt in der angrenzenden Expohalle „Das Schlumpf-Abenteuer“.

Besucher werden dort eingeladen, in eine Erlebniswelt auf über 1500 Quadratmetern einzutauchen und die magische Welt der Schlümpfe zu entdecken. Dabei können sie sich in einen Schlumpf „verwandeln“ und gemeinsam mit Papa Schlumpf das Dorf der Schlümpfe vor dem bösen Zauberer Gargamel retten.

Bei der Rettung erwarten die Besucher verschiedene Herausforderungen, die sie zum Teil spielerisch lösen müssen. Neben einer Kletterwand und dem Befreien aus Gargamels Käfig sind das zum Beispiel verschiedene interaktive Spiele oder eine 180° Videoprojektion. Eigene Fotos dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Selfies mit den Schlümpfen gehören deshalb ebenso zum Angebot.

90 Minuten Spaß im Centro Oberhausen

Nachdem „Das Schlumpf-Abenteuer“ bereits in Paris und Brüssel stattfand, sollte es auf seiner ersten Station in Deutschland eigentlich schon im März öffnen. Wegen der Corona-Pandemie wurde es jedoch verschoben. Nun startet also bald die etwa 90-minütige Tour im Centro Oberhausen. Sie soll für Kinder genauso geeignet sein wie für Erwachsene.

Ganz günstig ist das allerdings nicht: Der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahren kostet zwölf Euro, Erwachsene zahlen 18 Euro. Bei einer Familie mit zwei Kindern ist man also schon satte 54 Euro los.

Centro Oberhausen: Die Erlebniswelt ist während der Ferien täglich geöffnet. (Symbolbild) Foto: FUNKE FotoServices

Das ist das Centro Oberhausen:

Über 250 Geschäfte

120.000 Quadratmeter Verkaufsfläche

Rund 22 Millionen Kunden pro Jahr

Unter anderem gehören auch das Gasometer Oberhausen, die König-Pilsener-Arena, das CineStar und das Metronom Theater zum Centro

Centro Oberhausen mit Neuheit

Tickets können online und an der Tageskasse erworben werden. Die Corona-Schutzverordnung gilt natürlich auch in der Welt der Schlümpfe. Deshalb besteht Maskenpflicht für Besucher ab sieben Jahren, die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Meter sowie eine Zutrittsregulierung. Es wird empfohlen, Tickets vorab online zu kaufen.

Neue Expo-Halle für Veranstaltungen am Centro Oberhausen

Über die Ankündigung und die Umbaubaßnahmen der neuen Expo-Halle hatten wir bereits berichtet. Was dafür am Centro weichen musste, liest du hier >>>