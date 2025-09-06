Centro Oberhausen lässt es alle wissen! „Ein Highlight“

Der große Tag ist gekommen: Am Samstag (6. September) eröffnet ein neues Geschäft im Centro Oberhausen eröffnet. Wer von nun an durch das Erdgeschoss des Einkaufszentrums bummelt, wird sich nun sicher wundern, warum es hier so stark nach Frischgebackenem riecht.

Schuld ist dieser neue Gebäckspezialist: „Cookie Couture“. Hier gibt es nicht nur ofenfrische Kekse. Nein, das Centro Oberhausen bewirbt die Neuheit sogar als „kleine Kunstwerke“. Was die Besucher dort erwartet…

Cookie-Shop im Centro Oberhausen eröffnet

Vorsicht, Zuckerschock! Frisch gebackene Kekse aus dem Ofen, dekoriert mit frischen Beeren, Blumen, Nüssen, Cremes oder sogar Goldstaub – du hast die Wahl. „So wird jedes Stück zu einem kleinen Kunstwerk“, zeigt sich das Westfield Centro vollauf begeistert.

Warm, kalt, klassisch amerikanisch, verfeinert im Stil französischer Patisserien, durch traditionelles deutsches Backhandwerk vereint. Außen knusprig, innen „saftig und fudgy“. Bei diesen Worten dürfte vielen Besuchern sicherlich schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch ist das noch nicht alles. Denn neben Cookies kannst du hier auch verschiedene Matcha- und Kaffeevarianten bestellen – um die letzten Kekskrümel herunterzuspülen.

Centro Oberhausen freut sich über „Highlight“

„Mit Cookie Couture gewinnt das Westfield Centro ein trendbewusstes Konzept, das kulinarischen Lifestyle und Qualität verbindet“, freut sich Andreas Ulmer, Center Manager im Westfield Centro, über den Zuwachs im Einkaufszentrum. „Die handgemachten Cookies sind nicht nur geschmacklich ein Highlight, sondern auch optisch ein Hingucker.“

Zur großen Eröffnung am 6. September ab 11 Uhr dürfen sich vor allem die ersten 100 Kunden freuen. Denn sie erhalten zu jeder Bestellung einen Cookie gratis dazu. Wer dieses Goodie mitnehmen will, sollte sich daher beeilen. Du willst dich von dem neuen Angebot überzeugen? Dann findest du „Cookie Couture“ gleich im Erdgeschoss neben Immergrün und gegenüber von C&A.