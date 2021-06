Centro Oberhausen macht Ankündigung: DAS ist ab Montag endlich wieder möglich

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Oberhausen. Endlich ist es soweit! Im Centro Oberhausen feiert eines der Herzstücke des Shopping-Centers ein Comeback!

Ab Montag soll man wieder in der Coca-Cola-Oase essen können. Alles beim Alten also im Centro Oberhausen? Noch nicht, denn ein Besuch der Essensmeile wird etwas anders verlaufen als bisher.

Centro Oberhausen: Ab Montag öffnet ein Herstück des Shopping-Centers wieder. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Centro Oberhausen: DAS kannst du ab Montag wieder dort machen

Nach dem Shoppen die Füße bei einem Burger, Pasta oder einfach einem kalten Getränk ausruhen: Für viele gehört das einfach zu einem Shopping-Trip dazu.

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

Kein Wunder also, dass die Coca-Cola-Oase bereits seit Eröffnung des Centro Oberhausen (1996) ein beliebter Anlaufspukt für die Besucher ist.

Centro Oberhausen kann endlich wieder Coca-Cola-Oase öffnen!

Während der Corona-Pandemie mussten die verschiedenen Schnellrestaurants in der Coca-Cola-Oase, wie auch alle anderen gastronomischen Betriebe, schließen.

Das Centro Oberhausen macht eine Ankündigung. Foto: IMAGO / blickwinkel

Wegen der stetig sinkenden Inzidenzen in Oberhausen und ganz NRW scheint das aber der Vergangenheit anzugehören. Denn ab Montag (14. Juni) kann man wieder in der Coca-Cola-Oase essen.

Centro Oberhausen: System wird leicht aktuellen Vorlagen angepasst

Doch wer denkt, dass er sich wie zuvor einfach an einem der Gastronomie-Betriebe in der Oase anstellt und sich dann einen Tisch am großen Springbrunnen oder vor der LED-Wand aussucht, der liegt leider falsch.

Für die Kontaktnachverfolgung beim möglichen Auftritt einer Corona-Infektion unter den Gästen in der Oase hat das Centro Oberhausen das System ein wenig geändert.

Centro Oberhausen: Eintritt zur Coca-Cola-Oase nur mit Luca-App

Zunächst musst du dich bei Betreten der Coca-Cola-Oase mit deinem Smartphone in der Luca-App anmelden.

Erst dann kannst du dir wie gewohnt einen Burger oder etwas anderes aus den Schnellrestaurants holen, dir einen freien Tisch suchen und erst einmal von deinem anstrengenden Shopping-Tag erholen.

