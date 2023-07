Centro Oberhausen: Neue Open-Air-Attraktion am Einkaufszentrum – sie ist nicht zu übersehen

Das Westfield Centro Oberhausen ist immer wieder einen Besuch Wert. Nicht nur wegen seiner unzähligen Shopping-Möglichkeiten und der tollen Essens-Angebote im Centro Oberhausen, sondern auch wegen dem tollen Gastronomie-Angebot an der Promenade in direkter Nähe zum Centro.

Und damit die Shopping-Begeisterten Besucher auch immer wieder etwas Neues zu entdecken haben, zaubert das beliebte Einkaufszentrum regelmäßig eine neue Sensation aus dem Hut. Was wird es wohl diesmal sein?

Centro Oberhausen: Das Größte der Welt

Die neue Attraktion, welche direkt auf dem Platz vor der Coca-Cola Oase zu finden sein wird, nennt sich „The Grand Carousel“. Es ist das weltweit größte transportable Etagenkarussell und ist ab sofort bereit von den neugierigen Centro-Besuchern bestaunt und natürlich auch befahren zu werden. Das pompöse Etagenkarussell ist dabei ein Spaß für Groß und Klein und ein absoluter Hingucker.

+++ Centro Oberhausen: Große Änderung bei Wahrzeichen – Besucher können sie kaum übersehen +++

Ein Facebook-User kommentierte „The Grand Carousel“ bereits mit: „Gestern dran vorbei gelaufen. Sieht echt Mega aus!“. Es sieht so aus als könnte das größte transportable Etagenkarussell zu einem neuen Renner auf dem Platz vor der Coca-Cola Oase werden. Interessierte Centro-Oberhausen-Besucher haben noch bis zum 13. August Zeit die Attraktion zu bestaunen. Denn danach wird das weltweit größte transportable Etagenkarussell weiterziehen und die nächste Stadt glücklich machen.

