Centro Oberhausen: Gigantisches China-Restaurant „Xiao“ eröffnet neu – das erwartet dich!

Oberhausen. Gigantische Neueröffnung kurz vor Weihnachten am Centro Oberhausen. In einem architektonisch herausragenden Neubau direkt neben der Steakhaus-Kette „The Ash“ hat am Donnerstag das China-Restaurant „Xiao“ eröffnet.

Auf imposanten 1.500 Quadratmetern Grundfläche können ab jetzt bis zu 500 Besucher ihren Tag nach dem Shoppingvergnügen im Centro Oberhausen ausklingen lassen. Wir verraten dir, was dich in dem neuen Großraumrestaurant erwartet.

Das ist das Konzept von „Xiao“ neben dem Centro Oberhausen

Genau wie an den anderen beiden Standorten der Restaurant-Kette in Marl und Gelsenkirchen setzten die Unternehmer Xiao-Feng Zhan und Lukas Neisemeier auf ein „All you can eat“-Buffet.

Das Flair im neue China-Restaurant ist hochmodern gepaart mit traditionellen asiatischen Elementen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Gerichte á la carte suchst du hier also vergeblich. Stattdessen gibt es Sushi, Salate, Suppen, Fingerfood und Wokgerichte und Desserts, die du dir an verschiedenen Bars aussuchen kannst. Außerdem hast du die Möglichkeit, dir dein Wunschgericht auch live von Köchen am Grill zubereiten zu lassen.

------------------------------------

• Mehr Nachrichten aus Oberhausen:

• Top-News des Tages:

-------------------------------------

Das kostet das Buffet

Wer sich durch zahlreiche asiatische Gerichte durchprobieren möchte, ist bei „Xiao“ also genau richtig. Das Versprechen der Gründer: Auch Vegetarier sollen hier auf ihre Kosten kommen.

++ Oberhausen: Zweiter Bahn-Anschlag in 48 Stunden – 116 Fahrgäste evakuiert! ++

Apropos Kosten: Das Buffet kostet dich 17,90 Euro pro Person, am Wochenende bis 16 Uhr zwei Euro weniger. Kleinkinder im Kinderstuhl zahlen nichts, Kinder zahlen abhängig von ihrer Größe zwischen 5 und 9,80 Euro. Getränke sind nicht Teil des Buffets, sie werden einzeln abgerechnet.

-------------------------

Die Öffnungszeiten von„Xiao“ am Centro Oberhausen:

Montags bis Donnerstags:17 bis 22.30 Uhr

Freitags: 17 bis 23 Uhr

Samstags: 12 bis 23 Uhr

Sonntags: 12 bis 22.30 Uhr

-------------------------

Überragender Blick über die Neue Mitte

Ein Besuch lohnt sich allein schon wegen des Panoramafensters des neuen China-Restaurants.

++ Was ist im Ruhrgebiet los? Immer informiert mit dem neuen täglichen Newsletter der WAZ! HIER abonnieren ++

Am Hang gebaut bietet das Fenster besonders abends einen fantastischen Blick über die Lichter der Neuen Mitte in Oberhausen. (ak)