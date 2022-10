Centro Oberhausen macht es offiziell – DIESE Ära ist jetzt Geschichte!

Zeitenwende im Centro Oberhausen. Nach fast 23 Jahren verlässt Marcus Remark Deutschlands größtes Shoppingcenter.

Der beliebte Center-Manager macht damit den Weg frei für einen neuen Mann an der Spitze. Marcus Remark bleibt dem Centro Oberhausen allerdings auf eine andere Art und Weise erhalten.

Centro Oberhausen: Neuer Chef kommt aus Bochum

Wie Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) bekanntgab, hat Andreas Ulmer zu Oktober die Geschicke im Centro Oberhausen übernommen. Der hatte zuvor drei Jahre lang den Ruhr Park Bochum geleitet, der ebenfalls zum Betreiber-Unternehmen gehört.

Ulmer will sofort anpacken und Service sowie Angebot in Oberhausens Shopping-Center weiter nach vorne bringen. „Zudem gibt es Herausforderungen, unter anderem in den

Bereichen Nachhaltigkeit und digitale Transformation, die wir noch umfassender

angehen müssen“, so der neue Centro-Manager.

Andreas Ulmer ist der neue Chef im Centro Oberhausen. (Archivbild) Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE FotoServices

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

Wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

Wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1.100 Plätzen die zweigrößte Europas

Kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

Marcus Remark verlässt Centro Oberhausen wehmütig

Sein Vorgänger wechselt nach UWR-Angaben in die Selbstständigkeit und bleibe dem Unternehmen als Ansprechpartner erhalten. Denn mit seiner neu gegründeten Agentur werde er saisonale Veranstaltungen in der Neuen Mitte aufbauen und erweitern. Dazu zählt etwa der anstehende Weihnachtsmarkt am Centro.

Marcus Remark kümmert sich weiterhin um den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

„Ich blicke mit großer Zufriedenheit aber auch Wehmut auf fast 23 Jahre im Centro,

beziehungsweise Westfield Centro, zurück“, so Remark, der sich nun auf seine neue Herausforderung freut. Er verspricht: „Mit meinem Kollegen Andreas Ulmer weiß ich das Center in den besten Händen und werde ihn beim Start bestmöglich unterstützen.“