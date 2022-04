Centro Oberhausen: Wirbel um Bundeswehr-Store! Einkaufszentrum geht diesen drastischen Schritt

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Oberhausen. Mega-Ärger gibt es um den Bundeswehr-Store im Centro Oberhausen.

Ein Beschwerdebrief, der der „WAZ“ vorliegt, wirft nun einige Fragen auf, auf die auch das Centro Oberhausen reagiert. Das hat Konsequenzen für alle Kunden.

Centro Oberhausen: Aufreger Bundeswehr-Store – Besucherin macht schlechte Erfahrung

Vor etwa drei Wochen hat der Bundeswehr-Store im Westfield Centro eröffnet. Gleich am ersten Tag standen schon einige Menschen vor dem Geschäft und protestierten. Das Security-Personal musste sie davon abhalten.

Nun hat eine Leserin der „WAZ“ Beschwerde eingereicht. Brigitte Köjer war Ende März vor Ort und hatte ihre Freunde fotografiert, die für „Frieden ohne Waffen“ vor dem Laden demonstriert hatten. Dann war sie erst von Mitarbeitern des Geschäfts und dann von der Security aufgefordert worden, das zu unterlassen und das Centro zu verlassen.

Neu im Centro Oberhausen: Ein Bundeswehr-Store. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

In einem Brief wandte sie sich an die Zeitung und beschwerte sich, dass ihre Meinungsfreiheit unterdrückt wurde.

Centro Oberhausen: Proteste vor Bundeswehr-Store – „Wo bleibt meine Meinungsfreiheit?“

„Meinungsfreiheit ist eine der wichtigsten demokratischen Errungenschaften“, schrieb die Leserin. „Doch wo bleibt meine Meinungsfreiheit, wenn im Centro ein Pop-up-Shop der Bundeswehr eröffnet? Muss ich beim Einkaufen im Centro darauf verzichten?“

-----------------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

Das Centro Oberhausen ist mit 242.000 Quadratmetern das größte Einkaufszentrum Deutschlands

Auf der Fläche kann nicht nur geshoppt und gegessen werden, es befindet sich mit dem „Cinestar“ auch ein Kino in dem Gebäude mit insgesamt neun Sälen

Das Centro Oberhausen bietet seinen Besuchern auch regelmäßig Events an, bei denen nicht immer nur Shopping und Genuss im Vordergrund stehen

Die Öffnungszeiten des Centro Oberhausen sind Montag bis Samstag von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Die Coca-Cola Oase, in der Besucher ein großes Angebot kulinarischer Köstlichkeiten vorfinden, ist auch sonntags von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet

-----------------------------------

Von Rechtswegen kann das Centro auf seinem privaten Grundstück Demonstrationen unterbinden. Allerdings fragt sich Brigitte Köjer: „Welches Interesse verfolgt der Eigentümer, wenn er der Bundeswehr Quartier gewährt?“

-----------------------------------

Auf Anfrage von der „WAZ“ hätte das Management in Oberhausen nichts damit zu tun, für die Vermietung sei die Düsseldorfer Vertretung des Eigentümers Unibail-Rodamco-Westfield zuständig. Was die Firma dazu zu sagen hat, erfährst du bei der „WAZ“. (mbo)

