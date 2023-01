Centro Oberhausen: Brutalo-Attacke im Einkaufszentrum – 18-Jähriger verliert sein Augenlicht

Oberhausener soll Jungen monatelang missbraucht haben

In Duisburg ist der Prozess gegen einen 31-Jährigen gestartet. Dem Oberhausener wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in 144 (!) Fällen vorgeworfen.