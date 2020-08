Centro Oberhausen: Auf DIESE neue Attraktion kannst du dich ab November freuen

Oberhausen. Um das Centro Oberhausen war es zuletzt ruhig geworden. Mehrere Geschäfte mussten den Betrieb einstellen. Doch schon bald kannst du dich auf eine neue Attraktion freuen.

Der Plan steht, doch ein Detail ist noch ungewiss.

Centro Oberhausen: Neue Attraktion steht bevor

Im Juli eröffnete im Centro Oberhausen die Schlumpf-Welt, die nach der Corona-Krise wieder Besucher anlocken sollte. Jetzt steht das Einkaufszentrum vor einer neue Attraktion: das Riesenrad von Oscar Bruch.

Das beliebte Riesenrad des Düsseldorfer Schaustellers wird kommen und ab Anfang oder Mitte November seinen Betrieb aufnehmen, wie Centermanager Marcus Remark gegenüber DER WESTEN mitteilte. Einen genauen Starttermin gebe es bisher aber noch nicht.

Das ist das Centro Oberhausen:

1996 eröffnet

über 250 Geschäfte

Gesamtfläche: 830.000 qm², Verkaufsfläche: 125.000 qm²

Coca-Cola-Oase ist mit 1.100 Plätzen der zweitgrößte Food-Court Europas

Centro Oberhausen wartet auf Landesregierung

Centro Oberhausen: Das Riesenrad war bereits auf dem vergangenen Weihnachtsmarkt eine Attraktion. (Symbolbild) Foto: imago images / Cord

Die Platzwahl für das Riesenrad sei allerdings „sehr viel vom Weihnachtsmarkt abhängig“. Bereits zur Weihnachtszeit 2019 hatte das Riesenrad seinen Platz am Centro Oberhausen und so soll es in diesem Jahr auf dem Platz der guten Hoffnung aufgebaut werden, sofern es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben wird.

Wegen der Corona-Situation sei aber noch unklar, ob es in diesem Jahr eine Erlaubnis für die Eröffnung eines Weihnachtsmarktes geben werde. Das Centro Oberhausen warte deshalb noch auf die Vorgaben der Landesregierung NRW.

Zu den noch nicht beschlossenen Auflagen der Corona-Schutzverordnung erklärt Marcus Remark: „Anfang oder Ende September müssen wir das wissen. Erst dann können wir Konzepte entwickeln.“ Der Centermanager jedenfalls ist sich sicher: Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, wie das Tragen einer Maske und das Einhalten eines Mindestabstandes seien kein Problem. „Im Winter tragen sowieso alle einen Schal.“

Sollte es in diesem Jahr also keinen Weihnachtsmarkt geben, so werde das Riesenrad möglicherweise einen anderen Platz einnehmen, so Remark weiter.