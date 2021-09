Centro Oberhausen mit großer Ankündigung: Besucher können es einfach nicht glauben

Oberhausen. Das Centro Oberhausen macht eine große Ankündigung: Es gibt etwas zu feiern!

Und zwar wird das Centro Oberhausen 25. Jahre!

Centro Oberhausen: Ausstellung zum Jubiläum

Deshalb findet vom 11. September bis zum 25. September eine Ausstellung zu 25 Jahren Centro Oberhausen statt. Besucher können darin voll in die Geschichte des Leuchtturmprojekts zum Strukturwandel in NRW eintauchen.

Das Centro Oberhausen hat etwas zu feiern. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Strauch

„Das Centro und die Neue Mitte haben Oberhausen in den letzten 25 Jahren geprägt und sind ein Leuchtturmprojekt für gelungenen Strukturwandel in NRW, der neue Arbeitsplätze und Shopping- und Freizeitwerte geschaffen hat. Die Ausstellung ist in enger Kooperation mit dem Stadtarchiv Oberhausen unter Leitung von Dr. Magnus Dellwig entstanden“, heißt es in einer Ankündigung zum Projekt.

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

Die Ausstellung soll die Besucher in die Geschichte des Centros eintauchen lassen und sie auf eine unterhaltsame Weise erfahrbar machen. Natürlich sollen deshalb möglichst viele Fans des Einkaufszentrums davon mitbekommen.

Centro Oberhausen: Fans des Centros können es nicht glauben

Auf Facebook hat das Centro Oberhausen das Jubiläumsprojekt deshalb schon heiß beworben. Doch die Besucher können ein Detail nicht glauben.

In den Kommentaren zum Facebook-Post zeigen sie ihre Verwunderung. So schreibt ein User fassungslos: „Meine Fresse ... wie die Zeit vergeht...schon 25 Jahre“ Ja, 25 Jahre!

Während bei den einen die Verwunderung groß ist, wie schnell die Zeit vergeht, schwelgen andere in Erinnerungen: „Cool war der Supermarkt Charlie's Farm (jetzt ist dort Saturn), Planet Hollywood, die Lasershow auf der Promenade. Richtig schöne Erinnerung habe ich da ans CentrO.“ Oder: „Und wir waren damals bei der Eröffnung dabei.“

Bei so vielen treuen Fans wird die Ausstellung sicherlich ein echter Kracher. Über das ganze Centro verteilt, warten Stationen der Ausstellung darauf, ausführlich bestaunt zu werden. (cm)

