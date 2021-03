Centro Oberhausen: Änderung ab März! DAS ist nun alles im Einkaufszentrum möglich

Oberhausen. Seit dem Lockdown sind einige Shopping-Center aktuell nicht wiederzuerkennen und erinnern eher an äußerst verlassene Orte. Das Centro Oberhausen will das jetzt ein wenig ändern. Denn im Centro Oberhausen öffnen ab März nicht nur Friseure wieder.

„Warum hat der doofe Center-Manager keine Maske auf?“ – diese Frage stellt Marcus Remark, Manager des Centro Oberhausen, den Usern auf Facebook. Die Antwort: Er befindet sich in einem extra abgesperrten Bereich des Einkaufszentrums. In einem rund fünfminütigen Ankündigungs-Video erklärt Remark, was sich ab Montag, 1. März, im Centro Oberhausen ändern wird.

Centro Oberhausen: Änderung ab März - das ist im Einkaufszentrum möglich

Centro Oberhausen. Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Das ist das Centro Oberhausen:

1996 eröffnet

über 250 Geschäfte in der Neuen Mitte in Oberhausen

Gesamtfläche: 830.000 Quadratmeter, Verkaufsfläche: 125.000 Quadratmeter

Coca-Cola-Oase ist mit 1.100 Plätzen der zweitgrößte Food-Court Europas

An der Centro-Promenade befinden sich viele Restaurants und Bars

Natürlich öffnen auch die Friseure im Centro ab Montag wieder ihre Türen für Kunden und Kundinnen. „Wenn ihr seht, wie ich aussehe, dann brauchen wir das alle ganz dringend“, scherzt Remark. Die Regeln bzgl. der Terminvergabe finde man auf der Centro-Website.

Dort finden sich auch Informationen darüber, welche Geschäfte aktuell „Click/Call & Collect“ anbieten. Remark warnt, dass sich das zum Teil tagesaktuell ändern könnte. Doch das wird nicht die einzige Veränderung sein.

Neue Takeaway-Möglichkeiten

Ab Dienstag, 2. März, soll sich auch in der beliebten „Coca Cola Oase“ etwas ändern: Drei Geschäfte wollen ihre Produkte als Takeaway anbieten.

Dabei soll es sich laut Remark um „Dunkin' Donuts“, „Wonder Waffel“ und den chinesischen Schnellimbiss „Haiky“ handeln. Ob andere Geschäfte nachziehen? „Ich hoffe, dass da noch weitere dazukommen“, gibt sich Remark optimistisch.

FIFA-Turnier im Centro

Und trotz aller Einschränkungen soll im Centro ein kleines Event stattfinden. In den ehemaligen Räumlichkeiten des Schuhgeschäfts „CCC“ soll das regionale FIFA-Turnier „Centro City Championship“ stattfinden.

Im März soll im Centro Oberhausen ein FIFA-Turnier stattfinden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Am 13. März kann man sich an der heimischen Konsole in einer Vorauswahl für die virtuellen Fußball-Finals im Centro qualifizieren. Mehr dazu erfährst du HIER <<<.

„Also ein bisschen ist doch was los“, meint Manager Remark. Mal sehen, wie verlassen das Centro Oberhausen jetzt noch aussehen wird.

Auch das Centro Oberhausen hat sich wie andere Einkaufszentren an einer Aktion beteiligt. Das Center erstrahlte am Montag in rotem Licht, um ein Zeichen zu setzen. Damit wollten die Shopping-Center auf die Bedrohung der Geschäfte aufmerksam machen. Auch der Limbecker Platz in Essen hat mitgemacht. Hier mehr lesen >>> (at)