Centro Oberhausen ändert die Öffnungszeiten – Besucher müssen sich umstellen

Ob sich da andere große Supermärkte und Discounter ein Beispiel nehmen sollten? Vorweihnachtszeit ist Stresszeit. Klar, müssen doch so langsam Geschenke und Vorbereitungen für das große Weihnachtsfest getroffen werden.

Logisch, dass da das Centro Oberhausen als eines der größten Einkaufszentren Deutschlands eine gewichtige Rolle bei den Menschen im Ruhrgebiet spielt. Bald aber müssen sich Kunden und Besucher umstellen!

Centro Oberhausen reagiert auf Vorweihnachtszeit

Denn während große Discounter und Supermärkte bereits beschlossen haben, die Ladenöffnungszeiten zu verkürzen, geht das Centro Oberhausen genau den umgekehrten Weg: Die Öffnungszeiten werden geändert, das Zeitfenster zum Shoppen wird deutlich größer!

Erstmals werden ALLE Centro-Geschäfte am 25. November (Freitag) länger als gewohnt geöffnet bleiben. Die Shops öffnen zwei Stunden länger und schließen erst um 22 Uhr statt wie gewöhnlich um 20 Uhr. Damit können auch Kunden und Besucher nach der Arbeit noch ins vorweihnachtliche Shopping-Gewühl eintauchen.

Neue Öffnungszeiten nur an Freitagen und Samstagen

An der Startzeit um 10 Uhr wird sich dagegen nichts ändern, Frühaufsteher hoffen also vergeblich. Und noch einen kleinen Haken gibt es: Die neuen längeren Ladenzeiten gelten zunächst nur im Vorweihnachtsgeschäft ausschließlich an Freitagen und Samstagen. An den restlichen Wochentagen bleibt das Centro Oberhausen wie gewohnt geöffnet.

Genug Zeit für die große Geschenke-Tour wird ja jetzt dank der längeren Öffnungszeiten wohl trotzdem bleiben…