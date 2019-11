Centro Oberhausen: 80 Shops machen beim „Black Friday“ mit – das Center hat noch eine Überraschung für Kunden

Oberhausen. Der „Black Friday“ ist diese Woche in aller Munde, denn bei so ziemlich allen Shopping-Zentren, Online-Shops und Geschäften gibt es satte Rabatte am 29. November. Und da macht auch das Centro Oberhausen keine Ausnahme.

Fast alle Shops im Centro Oberhausen machen beim „Black Friday“ mit.

80 Shops im Centro Oberhausen machen beim „Black Friday“ mit

Insgesamt sind 80 Geschäfte dazu bereit, an diesem Freitag die Preise drastisch zu senken für reguläre Waren.

Und das bedeutet für die Kunden: Bis zu 70 Prozent Rabatt sind in den meisten Geschäften drin. Wieviel Euro du im Endeffekt wirklich sparen kannst, hängt allerdings von den jeweiligen Geschäften selbst ab.

Zusätzlich zum „Black Friday“ gibt es noch eine Aktion im Centro

Das Centro Oberhausen hat sich noch eine Besonderheit einfallen lassen. Anlässlich des „Black Friday“ gibt es bereits vor der Eröffnung für die Kunden etwas zu gewinnen: Und zwar jede Menge Geld zum Shoppen.

Das ist der „Black Friday“

Der Tag wurde in den USA erfunden und findet einen Tag nach Thanksgiving statt

Da viele US-Amerikaner den Tag als Brückentag nutzen, sind die Umsätze in den Geschäften besonders hoch

Viele Geschäfte öffnen in den USA bereits morgens um 5 Uhr und geben Rabatte auf den Einkauf

In Deutschland gibt es den „Black Friday“ im größeren Rahmen seit 2013

Gewinnspiel im Centro

Wer sich schon um 8.30 Uhr vor der Bühne im Mitteldom des Centros einfindet, hat die Möglichkeit, beim großen „Black Deals“-Gewinnspiel teilzunehmen.

Beim Centro Oberhausen kannst du am „Black Friday“ absahnen. Foto: imago images / blickwinkel

1000 Euro Shopping-Geld gewinnen

Dort werden drei Mal 1000 Euro verlost, die die Gewinner in den Stores vershoppen können.

Teilnehmen können allerdings nur Mitglieder des Centro Treueprogramms. Eine Anmeldung ist vor Ort von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr möglich. (fb)