„Böhse Onkelz“ in Oberhausen: Zuschauer können es nicht glauben – „Wahnsinn!“

Dieses Wochenende (30./31. August) stand in Oberhausen ganz im Zeichen der Rockband „Böhse Onkelz“. Am Freitag und Samstag spielte die berühmte (und nicht ganz unumstrittene) Frankfurter Rockband auf dem Freigelände vor der Arena ein Doppel-Konzert.

Beide Konzerte waren im Handumdrehen ausverkauft. Und so strömten an beiden Tagen jeweils tausende Zuschauer Richtung CentrO, um die „Böhsen Onkelz“ in Oberhausen spielen zu sehen.

„Böhse Onkelz“ in Oberhausen begeistert

Die Band war nach den beiden Open-Air-Auftritten von der Stimmung im Ruhrgebiet begeistert. Auf Facebook teilten sie am frühen Sonntagmorgen mit: „Oberhausen, das war fett! Vielen Dank für zwei großartige Tage bei euch, für euren Support und eure Liebe zu uns.“

Die Fans der „Böhsen Onkelz“ sahen es ähnlich und waren ebenfalls hin und weg. „Das war ein unglaublich fettes Konzert, mit einer Setlist die ich mir am liebsten tätowieren würde“, kommentierte ein Zuschauer bei Facebook und führte fort: „Danke an alle Beteiligten, auch an meine Gruppe! Die Begleitung lässt ein Konzert erst zu dem werden, was es ist. Und hier trifft für alles nur ein Wort zu: Episch!“

„Böhse Onkelz“: Fans hin und weg

Wir haben in den Facebook-Kommentaren weitere Eindrücke der Zuschauer gesammelt:

„Danke für den mega geilen Abend. Es war der Wahnsinn.“

„Wieder Hammer gewesen! Was für eine Stimmung!“

„Danke! Danke! Danke! Das war das geilste Konzert meines Lebens. Ich bin immer noch hin und weg. Das war echt episch. Werde nochmal versuchen euch live zu sehen, wenn die Chance besteht. Ihr seid einfach die Besten! Macht weiter und bleibt so wie ihr jetzt seid, so seid ihr mega!“

„Super Konzert. Top Sound! Danke, immer wieder!“

„Der Ruhrpott und die Böhsen Onkelz haben Tradition. Ihr hättet hier auch noch 100 weitere Tage ausverkauft spielen können. Es war großartig.“

„Das war einfach nur absolut fett. Danke für ein brutal geiles Konzert mit einer grandiosen Setlist.“

„Grandios! Magische zwei Tage Böhse Onkelz. Am liebsten morgen wieder.“

Nach Oberhausen geht’s weiter

Wer die „Böhsen Onkelz“ auf ihrer Open-Air-Tour sehen will, hat noch vier Gelegenheiten. Am Montag und Dienstag (2./3. September) spielt die Band in Neu-Ulm. Und am kommenden Wochenende (6./7. September) ist die Band zu Gast in Bischofshofen.

Wer Karten ergattern will, braucht allerdings Glück auf den gängigen Börsen. Denn alle vier Konzerte der „Böhsen Onkelz“ sind ausverkauft.