Blümchen in Oberhausen: 90er-Star tritt am Centro auf – sie ist nicht der einzige Promi vor Ort

Blümchen-Fans, aufgepasst: Der 90er-Star tritt im August am Centro in Oberhausen auf. Viele weitere Promis kommen noch dazu. Es ist das Comeback eines Riesenfestivals.

Anwohner in und um Oberhausen: Diesen Termin solltet ihr euch fett in eurem Kalender markieren: Am 26. August findet die Retro-Party „Die 90er-live“ hinter der Rudolf-Weber-Arena statt.

Blümchen in Oberhausen: Direkter Wettbewerb zu anderer Veranstaltung

Nach der Premiere 2017 und dem zweiten Teil im Jahr 2018 wechselte das Riesenfestival allerdings nach Gelsenkirchen. Jetzt kommt es zurück nach Oberhausen, wie Veranstalter Markus Krampe gegenüber der „WAZ“ bestätigte. „Die Fans haben sich in Oberhausen immer sehr wohlgefühlt. Wir kommen gerne zurück.“ Sowohl das „Oberhausen Olé“ als auch „Die 90er-live“ stammen von Krampe.

Eigentlich sollte schon im vergangenen Jahr eine große 90er-Party in der Neuen Mitte Oberhausen an den Start gehen. Der Veranstalter entschied allerdings kurzfristig vom Centro auf die Gelsentrabbahn nach Gelsenkirchen zu ziehen. Pikant: Am 26. August tritt „Die 90er-live“ in Oberhausen in den direkten Wettbewerb zur Gelsenkirchener „90s Super Show“ auf der Gelsentrabbahn. Beide 90er-Festivals sind am gleichen Tag geplant.

Nicht nur Blümchen ist in Oberhausen am Start

Und bei „Die 90er-live“ in Oberhausen hat nicht nur Blümchen („Herz an Herz“) ihren großen Auftritt. Auch unter anderem Oli P. („Flugzeuge im Bauch“), Mr. President („Coco Jamboo“), Haddaway („What ist Love”) und Captain Hollywood Project („More and more”) sind am Start.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Dabei werden sich auch einige Details ändern. Diesmal wird sogar mit zwei Bühnen geplant. Bislang wurde immer nur an einem zentralen Ort getanzt. Doch das ist nicht das einzige Festival in Oberhausen, welches zu der Zeit stattfindet. Was Krampe nur eine Woche später plant, liest du im Artikel bei der „WAZ“.