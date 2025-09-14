Mega-Attraktion kommt nach Oberhausen – Formel-1-Fans werden sich freuen

Formel-1-Fans aufgepasst, denn in Oberhausen wird es bald ein ganz besonderes neues Angebot geben. Ab dem 22. Oktober eröffnet in der Ausstellungshalle OBEX Oberhausen nämlich eine brandneue Attraktion – die „F1-Ausstellung“. Auf der Website kündigt der Veranstalter an: „Erlebe die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Formula 1.“

In sechs Ausstellungsräumen können die Besucher in Oberhausen mehr über die Formel 1 erfahren. Die Ausstellung verspricht „historische und moderne Rennwagen, bisher unveröffentlichtes Filmmaterial und Interviews, Originalexponate und interaktive Elemente wie Rennsimulatoren“.

Ausstellung präsentiert Kult-Rennwagen der F1-Geschichte

Die große Ausstellung beginnt im Raum „Once Upon A Time In Formula 1“. Besucher erfahren dort mehr über die größten Momente der Sportart und können Kult-Rennwagen bewundern. Weiter geht es in den Raum „Design Lab“, in dem die Besucher in Oberhausen mehr über die Entwicklung eines F1-Rennwagens erfahren können.

+++ Tierheim in NRW vermittelt Hund – er kommt postwendend zurück: „Mehr als enttäuscht“ +++

Im Raum „Survival“ ist sogar das Fahrzeug von Romain Grosjean zu sehen, das bei seinem Unfall im Jahr 2020 in Flammen stand. Die Ausstellung in Oberhausen endet im Raum „Pit Wall“. Dort wird den Besuchern ein sechsminütiges multimediales Erlebnis geboten, das die größten Momente der Geschichte der Formel 1 zeigt.

+++ Bagger graben in NRW-Baugebiet – plötzlich taucht ein merkwürdiges Objekt auf +++

Oberhausen: Große Deutschland-Premiere

Ein echtes Muss also für jeden Rennsport-Fan. Zusätzlich gibt es noch ein ganz besonderes Highlight: den „Fastest Lap Simulator“. Besucher in Oberhausen haben in der Simulation die Möglichkeit, selbst hinter dem Steuer eines F1-Autos zu sitzen und zum Rennfahrer zu werden.

Die „F1-Ausstellung“ konnte international schon große Erfolge feiern. Vor Oberhausen war die Ausstellung bereits in Madrid, Wien, Toronto, London, Buenos Aires und Amsterdam zu sehen. In Oberhausen feiert die Ausstellung jetzt ihre große Deutschland-Premiere.

Mehr Themen:

Der Vorverkauf für die neueste Ausstellung in Oberhausen beginnt am Dienstag (16. September). Laut dem Veranstalter starten die Preise für Kinder zwischen fünf und 16 Jahren bei 14,90 Euro. Erwachsene ab 17 Jahren können Tickets ab 26,90 Euro erwerben. Damit man die Ausstellung in vollem Umfang genießen kann, sollte man für den Besuch mindestens 90 Minuten einplanen.