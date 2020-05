Aquapark Oberhausen muss Gesamtöffnung weiter verschieben: „Satz mit x, das war wohl nix“

Oberhausen. Seit dem 20. Mai hat der Aquapark Oberhausen wieder geöffnet. Allerdings bisher nur den Freibadbereich. Der Gesamtbetrieb konnte noch nicht wieder aufgenommen werden. Einen Termin für die Gesamteröffnung gibt es immer noch nicht, wie der Aquapark nun bei Facebook beteilte.

Dort heißt es: „Da wir nicht mit dem BER Flughafen verglichen werden möchten, kommunizieren wir zunächst keinen weiteren Starttermin, beobachten aber die Entwicklung der Coronaschutzverordnung ganz genau und kommunizieren hier anschließend.“

Oberhausen: Aquapark sagt Wiedereröffnung für Gesamtbetrieb ab

Die Landesregierung in NRW hat in der Coronakrise die Eröffnung der Spaßbäder hinausgezögert und somit kann auch der Aquapark sein überdachtes Angebot samt Rutschenparadies nicht öffnen.

++ Wenn du wissen willst, wie das Wetter in NRW am langen Pfingstwochenende wird, erfährst du hier mehr +++

-------

Mehr News aus Oberhausen:

Florian Silbereisen kommt nach Oberhausen – du glaubst nicht, was der Sänger NOCH vorhat

Centro Oberhausen: Trotz langer Schlangen – so sollst du schneller dran kommen

Oberhausen: 300 Teilnehmer! Polizei löst DIESE illegale Sportveranstaltung auf

-------

„Satz mit x, das war wohl nix“, prangt in großen Lettern in dem Beitrag. Die Worte „Wiedereröffnung Gesamtbetrieb“ sind mit einem roten Kreuz durchgestrichen. Bis zum 15. Juni müssen die Spaßbäder in NRW mindestens noch geschlossen bleiben.

Doch der Aquapark hat die Faxen dicke. Einen neuen Termin wolle man nun nicht mehr kommunizieren, „da wir nicht mit dem BER Flughafen verglichen werden möchten“, witzelt das Unternehmen. Also: Wiedereröffnungsdatum ungewiss. >> Mehr Infos dazu erhältst du hier!

Anmerkung der Redaktion

In einer ersten Fassung des Artikel wirkte es so, als sei der Aquapark Oberhausen geschlossen. Dies ist nicht der Fall: Der Freibadbereich hat seit dem 20. Mai geöffnet. Wir haben den Fehler korrigiert. (js)