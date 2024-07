Aquapark Oberhausen: Wichtiger Hinweis an alle Besucher – es geht einfach nicht anders

Laut Kalender haben wir mittlerweile Juli – das bedeutet doch eigentlich Sommer, Sonne und Ferien? Tja, das Wetter in NRW macht da im Moment noch nicht so wirklich mit. Bei einer trüben grauen Wolkensuppe und fiesen Regenschauern denkt wohl niemand an Sommer-Aktivitäten wie einen herrlichen Nachmittag im Freibad.

Wenn man dennoch nicht auf das kühle Nass verzichten will, kann man ja immer noch auf ein wetterfestes Hallenbad ausweichen. Der Aquapark Oberhausen zum Beispiel bietet sowohl einen Außen- als auch einen Innenbereich an.

Doch kurz vor Beginn der Sommerferien in NRW (ab Montag, 8. Juli) hat das Schwimmbad einen wichtigen Hinweis, den alle Besucher unbedingt beachten sollten.

Aquapark Oberhausen mit wichtigem Hinweis

Denn gerade in der schulfreien Zeit im Sommer ist der Andrang auf den Aquapark Oberhausen besonders groß. Jugendliche, Kinder und Familien können frei zu jeder Tageszeit ins Schwimmbad und sich abkühlen. Damit es hier nicht zu chaotischen Szenen am Einlass kommt, hat das Bad eine wichtige Bitte.

„Am Montag, den 8. Juli 2024, starten die NRW-Schulferien und wir freuen uns auf euren Besuch!“, schreibt der Aquapark auf Facebook. „Aufgrund der erwarteten hohen Besucherzahlen möchten wir euch darauf hinweisen, dass der Eintritt ausschließlich mit einem Online-Ticket möglich ist.“

Heißt also: Zum Aquapark fahren und sich dort ein Ticket kaufen? Fehlanzeige. Der Schwimmbad-Besuch muss im Voraus geplant und online gebucht werden!

„Um lange Schlangen zu vermeiden und euren Besuch so planbar wie möglich zu gestalten, bitten wir euch, eure Tickets vorab online zu kaufen“, heißt es im Beitrag des Aquaparks.

So funktioniert der Einlass mit Online-Ticket

In einem beigefügten Video erklärt eine Mitarbeitern des Aquaparks Oberhausen, wie der Check-In vor Ort mit dem Online-Ticket funktioniert. Bei der Anfahrt und beim Parken läuft alles erstmal wie gewohnt – aber wenn es an den Eingang geht, müssen die Besucher genau hin schauen.

Denn es gibt vor Ort einen Eingang A – für alle Besucher, die ein Online-Ticket gebucht haben – und Eingang B ist beispielsweise nur für Kursmitglieder gedacht. Wenn du deine Karte im Netz gebucht hast, gehst du also ganz entspannt durch Eingang A, zeigst dein Ticket mit QR-Code auf deinem Handy am Einlass und bekommst dann deinen Coin, mit dem du ins Bad kannst.