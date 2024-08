Aquapark Oberhausen lockt mit kostenlosem Eintritt – doch nicht alle Besucher profitieren

Der Aquapark Oberhausen ist ein beliebtes Freizeitangebot, das von Jung und Alt gerne besucht wird. Vor allem weil ein Besuch nicht vom unbeständigen deutschen Wetter abhängig ist, denn egal ob es draußen in Strömen regnet oder brütende Hitze herrscht, der Aquapark hat geöffnet.

Zahlreiche spektakuläre Rutschen garantieren jede Menge Action und Badespaß. Während der Sommerferien in NRW sind vor allem viele Familien mit Kindern in den Becken zu sehen. Und schon bald könnte der Andrang besonders groß werden, denn der Aquapark Oberhausen lockt mit einer einmaligen Aktion.

Aquapark Oberhausen lockt mit kostenlosem Eintritt

Es ist zwar noch ein paar Wochen hin, doch diesen Tag sollten sich Wasser-Junkies wohl lieber rot im Kalender markieren: der 20. September 2024. Denn an diesem Tag wird der Weltkindertag gefeiert. Und der Aquapark Oberhausen hat sich deshalb etwas einfallen lassen. „Um diesen Tag zu zelebrieren, kommt jedes Kind von 9 bis 21 Uhr bei uns in den Aquapark kostenfrei rein“, verkünden sie nun auf Facebook.

Für gewöhnlich zahlen Kinder beziehungsweise Schüler für ein Tagesticket 12 bis 14 Euro. In den Sommerferien gelten zudem nochmal gesonderte Regeln, denn vor dem Besuch war es Pflicht, das Ticket online zu buchen. So können Besucher sicher sein, dass sie auch wirklich reinkommen und bei einem Einlass-Stopp nicht vor verschlossenen Türen stehen. So erging es nämlich am Dienstag (13. August), dem heißesten Tag des Jahres, einigen Besuchern. Aufgrund der massiven Hitze war der Andrang groß – zu groß.

Für den 20. September ist jedoch keine Online-Ticketbuchung mehr erforderlich. Kinder können einfach so vorbeikommen und von dem kostenlosen Angebot profitieren. Wer über 15 Jahre alt ist, sollte jedoch seinen Schülerausweis dabei haben.