Schrecklicher Unfall auf der A3 bei Oberhausen! Wie die Polizei mitteilt, ist am Donnerstagnachmittag (7. August) gegen 14 Uhr ein Lkw an einem Stauende in einen Pferdetransporter gekracht.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt – doch nach dem Crash rissen sich vor Schreck zwei Pferde los. Zwar konnten sie wieder eingefangen werden. Doch ein Pferd wurde durch den Unfall auf der A3 bei Oberhausen so schwer verletzt, dass es noch vor Ort eingeschläfert werden musste.

A3 bei Oberhausen: Lkw kracht in Pferdetransporter – Tier stirbt!

Das andere Tier blieb glücklicherweise unverletzt. Weniger Glück hatte die Fahrerin des Pferdetransporters – sie wurde laut Polizei verletzt und ins Krankenhaus transportiert. Ein spezielles tiermedizinisches Notfallteam einer Pferdeklinik wurde zur Einsatzstelle angefordert, um zu unterstützen.

Auf der A3 bei Oberhausen kam es zu einem schweren Unfall, bei dem ein Pferd starb. Foto: 7aktuell.de | Marc Gruber

Zusätzlich kam ein Feuerwehrkran aus Duisburg zum Einsatz, um den Anhänger anzuheben. Der schwere Unfall auf der viel befahrenen A3 bei Oberhausen sorgte für eine stundenlange Vollsperrung in Richtung Köln, Autos stauten sich bis 17 Uhr über mehrere Kilometer Länge.

Nach dem Crash wurden sowohl das tote Tier als auch das überlebende Pferd vom Unfallort abtransportiert. Warum der Lkw-Fahrer das Stauende nicht rechtzeitig gesehen hat, wird jetzt von der Polizei ermittelt.