A2: Lkw krachen ineinander ++ Kilometerlanger Stau

A2 bei Oberhausen: Wegen eines Unfalls hat die Polizei eine Richtungsfahrbahn am Dreieck Bottrop und Oberhausen-Königshaardt gesperrt. (Symbolbild)

Oberhausen. Auf der A2 bei Oberhausen-Königshardt sind am Dienstagmorgen zwei Lkw zusammengekracht. Dabei wurde ein Fahrer leicht verletzt.

Wegen des Unfalls sperrte die Polizei die A2 beim Dreieck Bottrop und Oberhausen-Königshardt in Fahrtrichtung Oberhausen in der Folge komplett ab. Das führte am Morgen zu einem Stau von zeitweise 8 Kilometern Länge.

Langer Stau auf der A2 wegen Auffahrunfall

Ein Lkw krachte bei stockendem Verkehr von hinten auf einen weiteren Lkw. Das aufgefahrene Fahrzeug schlingerte durch den Aufprall und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.





Der Fahrer des hinteren Lkw erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der andere Fahrer blieb unverletzt, sein Lkw wurde anschließend auf den Beschleunigungsstreifen geschoben.

Polizei rät zur Stauumfahrung

„Die Strecke ist derzeit vollgesperrt, weil noch geschleppt werden muss“, sagte eine Sprecherin der Polizei Münster am Morgen. Nach etwa einer Stunde wurde die Sperrung aufgehoben. Die Polizei empfahl, das Gebiet wegen des Staus wenn möglich zu umfahren.

Derzeit wird der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Um 9.30 meldete der WDR, dass die Strecke laut Polizei wieder frei ist. Der Stau sollte sich dementsprechend langsam auflösen. (vh)