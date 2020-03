A2 bei Oberhausen: Auto kracht durch Wald – 26-Jährige verstirbt!

Auf der A2 bei Oberhausen kam es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Oberhausen. Tödlicher Unfall bei auf der A2 bei Oberhausen!

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr kam es auf der A2 bei Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. An der Ausfahrt 516 in der Höhe des Autobahnkreuzes Oberhausen hatte eine Frau (26) aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Oberhausen: Tödlicher Unfall auf der A2

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Waldstück, das dort an die Fahrbahn grenzt. Erst knapp 100 Meter nach der Leitplanke kam ihr Auto zum Stehen. Die Frau wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Das teilte die Feuerwehr Oberhausen und die Autobahnpolizei mit.

Das angrenzende Waldstück erschwerte die Bergungsmaßnahmen. Foto: Rene Anhuth / ANC-NEWS

Während der Einsatzmaßnahmen waren die Parallelfahrbahnen in Richtung Oberhausen und entgegengesetzt in Richtung Köln zeitweise gesperrt. Weitere Unfallbeteiligte gab es laut der Feuerwehr Oberhausen nicht.

Der Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (at)