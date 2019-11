Samenspendende Worte

Das „Theater im Fluss“ spielte Schnitzlers Skandalstück „Der Reigen“ in einer eigenen Bearbeitung mit feinem Sarkasmus

Kleve. Auf der Bühne steht ein Bett. Fünf Paare werden in Arthur Schnitzlers Stück „Der Reigen“ miteinander den Weg ins Bett finden. Fünf Paare werden sich hintergehen. Als Stück ohne Hauptdarsteller, als wortgewordenen Tanz der Begierden – so hat der Wiener Arzt und Freud-Zeitgenosse Schnitzler sein Stück angelegt. Das wurde prompt zum Skandal.

Zwar war der Beischlaf in der Literatur längst kein Tabu mehr, aber als Thema auf der Bühne wollten die Zensoren dann doch nicht dulden. Als Max Ophüls den „Reigen“ 1951 kongenial verfilmte, durfte man das Stück in den Theatern immer noch nicht aufführen.

Heute sind schon Vorabendserien expliziter in der Darstellung, und im Internet habe sich längst Fremdgehbörsen etabliert. Das „Theater im Fluss“ hat darauf reagiert und den „Reigen“ an die Jetztzeit angepasst. Das Spiel von Attraktivität und Verführung besteht zwar weiterhin. Aber in „Eigen®“ – so der Titel der Bearbeitung – ist das Bett nicht mehr Ort der körperlichen Vereinigung, sondern Ort der größtmöglichen Distanz voneinander. Jeder will im anderen etwas entdecken, was der nicht ist.

Regisseur Harald Kleinecke bindet sogar die Verwandlungspausen in die Inszenierung ein. Die gerade im Mittelpunkt stehende Person wird von anderen Schauspielern in Form gebracht, Arme werden angewinkelt, Perücken aufgesetzt und Lippen geschminkt. Samenspendend, wie die Figur des Dichters anmerkt, sind nur die Worte.

Und die Protagonisten verharren in ihrer Lächerlichkeit. Der Rosenverkäufer (Andreas Giese) will mal eben das Aupairmädchen flachlegen, das nicht weiß, was es eigentlich will. Vielleicht den ältesten Sohn der Gastfamilie (Severin Roth)? Der ist nicht abgeneigt, aber will eigentlich eine Affäre mit einer älteren, verheirateten Promi-Dame (Yvonne Campbell Körner). Deren Mann (Heinz Rogosch) beschwört ihre gemeinsame Liebe, während er kurz darauf ein koksendes Ex-Model (Maike Schober) zu SM-Praktiken verführen will. Die findet der Dichter (Andreas Giese in einer Doppelrolle) so göttlich dumm, dass er sie in sein Bett bekommen möchte. Aber das Ex-Model ist nur angewidert. Überhaupt hat er etwas mit einer Schauspielerin (Maren Kuhnen), die wiederum den Grafen (Jan Theunissen) verführen will. Der landet nach einer durchzechten Nacht bei einer Prostituierten (Marie Richter). Die fühlt sich zum Rosenverkäufer hingezogen, womit sich der Kreis schließt.

Mit viel Hintergrundmusik, Tanz- und Improvisationseinlagen gerät „Eigen®“ zu einem starken Stück voller Sarkasmus, Witz und Ironie. Das Publikum war begeistert.