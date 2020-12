Die Entsorgung im Kreis Kleve wird umgestellt

Die Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft passt die Annahmepreise den Entwicklungen an. Die Annahmepauschalen werden umgestellt

Kreis Kleve. Zum Jahr 2021 passt die KKA - die Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft - die Annahmepreise für Abfall den aktuellen Entwicklungen an. Zugleich werden die bisherigen Annahmepauschalen für Anlieferungen unterhalb eines Gewichtes von 400 kg umgestellt. Die neuen Pauschalen bemessen sich zukünftig am angelieferten Volumen der Abfallmenge. Die KKA ist Betreiberin der Entsorgungszentren („Wertstoffhöfe“) in Bedburg-Hau/Moyland sowie Geldern-Pont.

Dort werden insbesondere verschiedene Abfälle aus privaten Haushalten und Gewerbebetrieben außerhalb der kommunalen Sammlungen („Müllabfuhr“) angenommen. Die Preistabellen, die an den Entsorgungszentren ausliegen, können auch online auf der Homepage der KKA unter www.kkagmbh.de eingesehen werden. Bei Fragen gibt die Abfallberatung unter der Rufnummer 02825/903420 gerne Auskunft.