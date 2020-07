Lions-Club richtet in Eickel den 15. Adventsmarkt aus

Lions-Club-Frauen, hier Europapolitikerin Renate Sommer (li.) und Berrin Toprakdelen, verkaufen am Sonntag in Eickel Plätzchen.

An 18 Ständen bekommen die Besucher einiges geboten. Neben Essen und Getränke wird Selbstgemachtes verkauft.

Herne. Es duftet nach Glühwein, Bratwürstchen und gebratenem Lachs. Neben den Gesprächen der Besucher hört man die weihnachtliche Musik der Bläser des Hegerings. Ein dichtet Gedränge herrscht auf dem kleinen Innenhof in Eickel an der Johanneskirche. Denn dort richtet der Lions Club Herne-Emschertal nun schon zum 15. Mal seinen Adventsmarkt aus.

„Hier trifft man sich“, ist ein Teil des diesjährigen Mottos des Adventmarktes. Und genau das ist an diesem zweiten Advent auch deutlich zu spüren. Der Innenhof ist bereits eine Stunde nach Eröffnung so voll, dass die Besucher an einigen Stellen nicht mehr vorwärts kommen. An 18 Ständen bekommen die Besucher einiges geboten. Neben Essen und Getränke werden selbstgemachte Marmeladen, Kekse und Dekoartikel verkauft. So auch am „Knabberstübchen“, dem Stand der Lions-Frauen. Doch nicht nur die Lions sind heute vertreten. „Wir haben heute Unterstützung von 18 Organisationen, die uns alle ehrenamtlich helfen und ihre Gewinne alle in einen Topf geben“, erklärt Manfred Lieder, Mitglied der Lions, Gründer und Organisator des Adventsmarktes.

So bekommen die Besucher am Stand des Hegerings Wanne-Eickel Wildgulasch und Wein, und die Jakobus-Pilger des Eickeler Marien Hospital verkaufen Selbstgebasteltes. An den Ständen von SPD und CDU gibt es Reibeplätzchen und roten Glühwein. „Die Einnahmen von heute gehen allesamt an wohltätige Zwecke, zum Bespiel an die Herner Tafel oder die Suppenküche. Alle Einnahmen bleiben in Herne“, erläuterte Lieder.

„Bisher sind wir sehr zufrieden mit der Resonanz. Gerade durch die vielen Organisationen bekommt dieser Adventsmarkt jedes Mal einen sehr familiären Charakter“, resümiert Lieder.