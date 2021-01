Das nicht vorhandene Bild von Überwachungskameras in einem Supermarkt in München hat einen erschreckenden Grund. (Symbolbild)

München: Überwachungskamera in Supermarkt fällt plötzlich aus – Mitarbeiter schaut nach und bekommt gewaltigen Schock

Am Samstagmorgen machte ein Supermarkt-Betreiber aus München eine rätselhafte Entdeckung.

Als der Mann aus München einen Blick auf die Überwachungskameras warf, sah er, dass er nichts sah – das hatte einen gefährlichen Grund.

München: Überwachungskameras zeigten kein Bild

Am Samstag gegen 6.43 Uhr, wie die Feuerwehr in München berichtet, machte der Betreiber eines Supermarkts eine Entdeckung, an die er sich vermutlich noch lange erinnern wird. Er bemerkte, dass man auf den Überwachsungskameras nichts mehr erkennen konnte und schaltete einen Mitarbeiter ein. „Sofort machte sich dieser auf den Weg, um die Lage zu prüfen“, schreibt die Feuerwehr München auf ihrer Facebook-Seite.

Dann kam das böse Erwachen.

-----------------------------------------------

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD):

-----------------------------------------------

++++ München: Mann trifft sich mit Prostituierten – dann nutzt er sie eiskalt aus ++++

München: Qualm im Verkaufsaum

„Schon beim Öffnen der Eingangstüre drang dem Angestellten dichter Qualm entgegen“, berichtet die Feuerwehr. Als die Einsatzkrämpfe am Ort ankamen, stellten sie fest, dass ein Regal im Verkaufsraum Feuer gefangen hatte. Nachdem der Brand gelöscht werden konnte, „musste der gesamte Supermarkt mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden.“

Als der Mitarbeiter des Supermarkts in München nachschaut, steht ein Regal in Brand. Die Feuerwehr versucht zu retten, was zu retten ist. (Symbolbild) Foto: imago images / Marius Schwarz

Die Folgen des Brandes sind verheerend.

-----------------------------------------------

Mehr Themen zu München:

++++ München: Mann schaut sich Bücherregal genauer an – was er dann entdeckt, hätte er nicht für möglich gehalten ++++

++++ München: Missgeschick vor Brauerei! Als Mitarbeiter vor der Tür DAS entdecken, verschlägt es ihnen die Sprache ++++

++++ München: Student gibt Bachelorarbeit ab – erst danach bemerkt er einen peinlichen Fehler ++++

-----------------------------------------------

München: Schaden von 150.000 Euro

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings mussten alle Verkaufswaren aufgrund des dichten Rauchs vom Betreiber entsorgt werden. Der entstandene Schaden wird von der Feuerwehr auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Im Netz macht sich jedoch Skepsis breit.

++++ München: Frau vergiftet Ehemann – was sie nach dessen Beerdigung macht, ist unfassbar ++++

So kommentiert eine Nutzerin auf Facebook: „Ist ja nicht das erste Mal, dass der Laden brennt“ und ein anderer schreibt: „Schon komisch... geschlossener Laden über die Feiertage... bin gespannt was die Polizei ermitteln wird.“ Ein anderer Nutzer äußert eine schlimme Vermutung: „Vielleicht noch Feuerwerk gelagert, wie in Berlin bei dem abgebrannten REWE.“

Wie es tatsächlich zu dem Brand kam, lässt sich allerdings erst nach den Ermittlungen sagen. (ali)