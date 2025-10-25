Seuche grassiert im Ruhrgebiet – Tierpark zieht drastische Konsequenzen

Die Vogelgrippe hat das Ruhrgebiet erreicht. Erst ist eine tote Kanadagans in der Grünen Mitte in Essen gefunden worden (mehr dazu hier >>>), kurz darauf auch in Duisburg-Walsum (hier mehr Details >>>). In beiden Fällen konnte das Virus H5N1 nachgewiesen werden.

Im Kreis Kleve hat die Geflügelpest schon dramatische Auswirkungen. So mussten in einem Geflügelbetrieb in Rees am Niederrhein bereits 19.000 Tiere geschlachtet werden. Aber nicht nur Geflügelbetriebe sind in großer Sorge. Auch Zoos und Tierparks sind in Alarmbereitschaft. Ein Tierpark im Ruhrgebiet hat jetzt die Reißleine gezogen, wie die „WAZ“ berichtet.

Tierpark im Ruhrgebiet zieht wegen Vogelgrippe Konsequenzen

Demnach gehe es zwar allen Tieren im Archepark Witthausbusch in Mülheim gut. Dennoch werden Besuchende alle Hühner, Gänse, Puten, Enten und Sittiche vorerst nicht zu Gesicht bekommen.

Die gefiederten Tiere werden in einem abgeschlossenen Bereich untergebracht: „Wir möchten unsere Tiere bestmöglich schützen. Deshalb gilt diese Maßnahme rein vorsorglich und zeitlich begrenzt“, erklären die Verantwortlichen der Zeitung. Wie es den Tieren dort geht, erfährst du hier in der „WAZ„.

Behörden warnen vor Vogelgrippe im Ruhrgebiet

Die Stadt Essen hatte nach dem ersten Vogelgrippe-Fall Geflügelhaltern empfohlen, Sicherheitsmaßnahmen in eigener Verantwortung einzuhalten. „Geflügel sollte in geschlossenen Ställen gefüttert werden“, rät die Stadtverwaltung und rät zum Schuhwechsel bei Betreten von Ställen. Weiter heißt es: „Soweit möglich, sollte Geflügel im Stall verbleiben und ein etwaiger vorhandener Auslauf überdacht sein.“

Eine Übertragung auf den Menschen ist nach Einschätzung von Experten selten. Dennoch können Menschen genau wie Hunde das Virus übertragen. Deshalb wird empfohlen, Hunde anzuleinen. Denn: „Freilaufende Hunde können mit potenziell infiziertem Wildgeflügel in Kontakt kommen und so zur Verbreitung des Virus beitragen.“