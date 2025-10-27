Nach Vogelgrippe-Ausbruch in Duisburg und Essen – Tierpark in NRW zieht Konsequenzen

In vielen Regionen in Deutschland sorgt die Vogelgrippe bei Geflügelzüchtern und Tierpark-Betreibern für große Sorgen. Allein in einem einzigen Landkreis in Brandenburg mussten kürzlich erst rund 130.000 Tiere (!) in zwei Geflügelbetrieben wegen der Infektionsgefahr getötet werden.

Auch im Ruhrgebiet in NRW wurden bereits Fälle nachgewiesen. Eine Kanadagans in der Grünen Mitte in Essen war mit dem Virus infiziert (>> hier mehr erfahren). Eine weitere wurde im Duisburger Stadtteil Walsum gefunden, der Zoo Duisburg ist bereits in Alarmbereitschaft (>> hier mehr lesen).

In der Stadt Mülheim hat ein Tierpark nun die Reißleine gezogen.

NRW-Tierpark reagiert auf Vogelgrippe-Alarm

Der Witthausbusch ist die größte Parkanlage in Mülheim – und bietet neben Wäldern, Teichen und Spielwiesen auch das Arche-Park Tiergehege. Hier leben u.a. auch mehrere Geflügelarten. Und genau die wollen die verantwortlichen wegen der Infektionsgefahr nun in Sicherheit bringen.

Am Samstag (25. Oktober) teilte eine Parkbesucherin ein Foto eines Hinweisschilds in einer Mülheimer Facebookgruppe.

Auf dem Schild schreiben die Betreiber des Tierparks: „Liebe Besucherinnen und Besucher, unsere Hühner, Gänse, Puten, Enten und Sittiche bleiben zurzeit vorsorglich in ihren geschützten Ställen. Hintergrund ist die aktuelle Vogelgrippe-Situation in den Nachbarstädten Essen und Duisburg. Wir möchten unsere Tiere bestmöglich schützen – deshalb gilt diese Maßnahme rein vorsorglich und zeitlich begrenzt.“

Vorsichtsmaßnahme in Mülheim

Alle Tierfreunde, die sich nun Sorgen machen, dass die armen Tiere nun verzweifelt eingepfercht werden, will der Park direkt beruhigen: „Den Tieren geht es sehr gut! Sie haben es in ihren Innenbereichen gemütlich, mit frischem Einstreu, natürlichem Licht, ausreichend Platz, gutem Futter und täglicher Betreuung. Unsere Tierpfleger kümmern sich liebevoll darum, dass es den Tieren an nichts fehlt.“

Wie lange die Vögel in ihren Ställen bleiben, wird kurzfristig entschieden. „Diese Schutzmaßnahme wird täglich neu bewertet und wir stehen in enger Abstimmung mit dem Veterinäramt der Stadt Mülheim an der Ruhr“, schreiben die Verantwortlichen im Arche-Park. „Sobald die Lage es zulässt, dürfen die Tiere natürlich wieder ins Freie und ihren gewohnten Auslauf genießen.“

„Wir wissen, dass viele Besucherinnen und Besucher sich über unsere Tiere freuen“, wissen die Parkbetreiber. „Und genau deshalb danken wir Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Rücksicht. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass es allen Tieren im Arche-Park Tiergehege Witthausbusch weiterhin richtig gut geht.“