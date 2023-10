Tierheim Mülheim findet ausgesetzten Hund: Tierliebhaber schockiert – „Abartig“

Unglaublich, wie sich manche Menschen verhalten. Das Tierheim Mülheim hat einen ausgesetzten Hund gefunden und unter welchen Umständen das arme Tier ausgesetzt wurde, ist wirklich unfassbar.

Tierliebhaber sind schockiert, als sie die Geschichte vom Tierheim Mülheim erfahren haben. Die Tierschützer stehen jetzt erst mal vor einem großen Rätsel.

Tierheim Mülheim: Deshalb sind Tierliebhaber schockiert

Es sind wirklich herzzerreißende Bilder, die das Tierheim Mülheim am Freitag (29. September) auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat. Zu sehen ist ein Kangal-Hirtenhund, der auf dem Rasenstück an einem Feldweg an einem Schild angeleint wurde und traurig in die Luft guckt. Um den Hals trägt der Hund einen Maulkorb, der einfach so runterhängt.

Das Tierheim Mülheim fragt in einem Facebook-Beitrag, wer Angaben zu diesem Kangal machen kann. Der Hund wurde wohl am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr auf dem Feldweg vor dem Tierheim Mülheim ausgesetzt. Momentan sei der Hund nicht zugänglich, daher können die Mitarbeiter keine näheren Angaben machen. Deshalb suchen sie jetzt nach Zeugen oder Leuten, die den Hund kennen und dem Tierheim gegenüber Angaben zu dem Kangal und auch zu dem Halter machen können.

Tierfreunde geschockt: „Wie abartig“

Viele Tierfreunde kommentieren den Aufruf des Tierheims und teilen mit, wie schlimm sie das Verhalten des Hunde-Halters finden.

„Ich hoffe, dass solche Menschen bis an ihr Ende jeden Tag ein so schlechtes Gewissen haben, das sie fast auffrisst. Kann gar nicht in Worte fassen, wie abartig ich sowas finde. Bah… Arme Seele“, schreibt eine Tierfreundin. Eine weitere Nutzerin kommentiert: „Man könnt heulen, wenn man den Blick des Hundes sieht. Unerträglich, wie viel Leid manche Tiere erdulden müssen.“