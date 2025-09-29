Folgenschwere Stichwahl-Panne in Mülheim – doch kein OB-Posten für SPD!

Auf die Kommunalwahl in NRW folgte vielerorts eine Stichwahl: Wie zu erwarten, konnte in vielen Kommunen kein Kandidat auf Anhieb die 50-Prozent-Hürde überbieten, sodass die Wähler und Wählerinnen noch einmal ihre Stimme für den Oberbürgermeister am Sonntag (28. September) abgeben mussten.

In Mülheim an der Ruhr ließ die SPD nach Auszählung der Stimmen ordentlich die Korken knallen. Denn laut dem vorläufigen Endergebnis konnte sich die SPD-Spitzenkandidatin Nadia Khalaf um Haaresbreite durchsetzen – mit nur 67 Stimmen mehr als ihr Konkurrent, der alte Amtsinhaber Marc Buchholz von der CDU.

Doch kurz nach der Siegesfeier folgt die bittere Ernüchterung, denn beim Auszählen der Stimmen kam es zu einem folgenschweren Fehler – mit bitteren Konsequenzen für die SPD!

Panne bei Stichwahl-Auszählung in Mülheim

So knapp wie in Mülheim an der Ruhr war es in keiner anderen NRW-Stadt während der Stichwahl. 50,07 Prozent und damit 24.827 Stimmen für Nadia Khalaf (SPD) zu 49,93 Prozent und 24.760 Stimmen für Marc Buchholz (CDU). So lautete das Ergebnis am Sonntag, doch am Montag ist es auf einmal andersherum.

Denn bei der Auszählung der Stichwahlstimmen für das Oberbürgermeisteramt in Mülheim an der Ruhr kam es zu einer Panne, wie die Stadt am Montag (29. September) in einer Pressemitteilung zugab. Bei einer Routineüberprüfung des Ergebnisses in einem Briefwahlbezirk sei eine „Auffälligkeit“ festgestellt worden. Demnach wurden dort der SPD-Kandidatin Nadia Khalaf die Stimmen des CDU-Amtsinhabers Marc Buchholz zugeordnet.

Folgerichtig habe also nicht Khalaf, sondern Buchholz die Stichwahl mit mehr als hundert Stimmen Vorsprung gewonnen, hieß es weiter. Damit ist das Ergebnis von Sonntag nichtig und der amtierende CDU-Oberbürgermeister darf seinen Posten behalten. Laut Stadt soll der Wahlausschuss am Donnerstag zusammenkommen, um das korrigierte amtliche Endergebnis zu bestätigen.