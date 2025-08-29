Ruhrbahn macht es offiziell – Kunden jubeln

Die Nachfrage nach alternativen Mobilitätskonzepten wächst. Sie kombinieren unterschiedliche Verkehrsmittel und bieten flexible Lösungen für Alltagswege. Die Ruhrbahn eröffnet dazu ihre zweite Mobilstation in Mülheim.

So können Kunden etwa ihr Fahrrad am Bahnhof abstellen, CarSharing nutzen oder mit einem Leihfahrrad die Umgebung erkunden.

Ruhrbahn setzt auf intelligente Mobilitätskonzepte

Mobilstationen vernetzen ÖPNV und Sharing-Angebote wie Leihfahrräder, E-Scooter oder CarSharing. Sie bieten sichere Fahrradabstellplätze und zeigen alle Verkehrsangebote in der Nähe. Ein großes „M“ kennzeichnet die Mobilstationen.

Der Standort an der Haltestelle Von-Bock-Straße dient als Prototyp einer urbanen Mobilstation. Sharing-Optionen wie CarSharing und eine metropolradruhr-Station sollen dort nachhaltige Mobilität erleichtern.

So sieht die neue Mobiliäts-Station der Ruhrbahn inMülheim aus. Foto: Ruhrbahn

Ruhrbahn-Geschäftsführer Ahmet Avsar erklärt: „Mit einem Standort für vernetzte Mobilität konkurrieren die Verkehrsträger nicht mehr miteinander, sie kooperieren und ergänzen den ÖPNV als Rückgrat des Umweltverbundes.“

Ruhrbahn verbindet Mobilität und digitale Lösungen

Auch Timo Spors, Vorsitzender des Mobilitätsausschusses, unterstreicht die Vorteile des nachhaltigen Ansatzes: „Unkompliziert und klimafreundlich – das ist die Mobilität der Zukunft.“ Kunden können dank der Zusammenführung verschiedener Verkehrsmittel unkompliziert zwischen Bus, Bahn und Sharing-Angeboten wechseln. Über die Ruhrbahn-App „ZÄPP“ lassen sich Leihangebote digital buchen und Tickets kaufen.

Die neue Mobilstation bietet zwei CarSharing-Stellplätze, überdachte Fahrradplätze und einen E-Scooter-Bereich. Die Baukosten betragen 112.000 Euro, davon entfielen 66.000 Euro auf die eigentliche Mobilstation. Dafür gab es 43.000 Euro Förderung vom VRR. Rund 46.000 Euro entfielen auf die Neuordnung des Straßenraums, die nicht förderfähig sind.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.