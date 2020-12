Rückruf bei Aldi: Vorsicht beim Backen! DIESES Produkt solltest du besser nicht essen

Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Backen steht gerade in der Weihnachtszeit hoch im Kurs. Wer sich an Vanillekipferl, Zimtstern und anderen Leckereien sattgegessen hat, schiebt vielleicht auch mal eine exotischere Kekssorte in den Backofen.

Wenn du dazu in letzter Zeit bei Aldi Süd eingekauft hast, solltest du lieber genau hinsehen. Denn Aldi Süd hat jetzt wegen eines gefährlichen Bestandteils in einem Artikel einen Rückruf gestartet!

Aldi Süd: Produktrückruf – diesen Artikel solltest du auf keinen Fall verzehren

Es handelt sich um den Artikel „Natur Lieblinge getrocknete Feigen“ in der 200-Gramm-Packung. Hast du das Produkt aus der betroffenen Charge zuhause, solltest du es auf keinen Fall essen.

Der Lieferant „Die Frischebox GmbH“ hat mitgeteilt, dass in einer Probe der getrockneten Feigen ein gefährlicher Schimmelpilz aufgespürt wurde. Der kann gefährlich für deine Gesundheit sein.

Schau lieber genau hin, falls du bei Aldi Süd in letzter Zeit getrocknete Feigen gekauft haben solltest. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Es handelt sich um den Schimmelpilz Ochratoxin-A. Dieses Mykotoxin kann beim Wachstum der Pflanze gebildet werden, entsteht aber überwiegend wegen fehlerhafter Weiterverarbeitung der Frucht.

In Frage kommen Fehler bei Ernte, Trocknung, Verarbeitung, Lagerung oder Transport. Ochratoxin-A kann Nierenerkrankungen hervorrufen.

Getrocknete Feigen aus dieser Charge solltest du nicht essen

Von dem Aldi-Rückruf betroffen sind die getrockneten Feigen der Marke „Natur Lieblinge“, die die Losnummer „L 4302/350058631-11-580“ tragen und bis 20. Juni haltbar 2021 sind. Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) findest du auf dem Folienaufdruck. Sie wurden in Teilen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen bei Aldi Süd verkauft.

Andere Chargen oder MHDs des Lieferanten sind nicht betroffen.

So bekommst du dein Geld zurück

Solltest du eins dieser Produkte zuhause haben, kannst du sie in deiner Aldi-Filiale zurückgeben. Du bekommst dann den Kaufpreis erstattet. Den Kassenbon benötigst du hierfür nicht. (vh)