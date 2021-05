Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim macht Ankündigung! „Wir haben gute Nachrichten“

Mülheim. Nach geschlossenen Läden wegen der Corona-Pandemie haben Shoppings-Fans langsam endlich wieder Grund zur Freude.

Denn das Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim verkündet jetzt: „Wir haben gute Nachrichten!“

Gute Nachrichten vom Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim! Shoppen ist im RRZ wieder einfachr. Foto: IMAGO / biky

So kann man im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim ab sofort wieder ohne Zeitdruck flanieren und einkaufen – allerdings mit einem Haken.

Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim: Geschäfte öffnen wieder

Nicht nur, dass wieder alle Geschäfte öffnen dürfen, nein: Es darf sogar ohne Terminvereinbarung eingekauft werden.

Fakten über Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt

1808 wurden die Stadtrechte verliehen

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Doch ganz so spontan drauflos bummeln ist immer noch nicht ganz möglich, denn: Ein negativer Corona-Test ist nach wie vor nötig. Das teilte das Rhein-Ruhr-Zentrum auf seiner Facebook-Seite mit.

„Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Den Test könnt ihr ganz schnell und unkompliziert in unserem Testzentrum am Parkhaus P3 durchführen. Der Test ist kostenlos und eine Terminvereinbarung nicht notwendig“, heißt es auf der Facebook-Seite des RRZ.

Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim: Inzidenz der Stadt liegt seit über fünf Tagen unter 100

Doch warum darf im Rhein-Ruhr-Zentrum ohne Termin geshoppt werden, während man beispielsweise im benachbarten Limbecker Platz in Essen noch Termine vereinbaren muss?

Das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim (RRZ) hat gute Neuigkeiten für die Kunden. (Archiv) Foto: picture alliance / blickwinkel/H. Blossey | H. Blossey

Der Grund ist ganz einfach: Die 7-Tage-Inzidenz in Mülheim lag an fünf aufeinanderfolgenden Tagen bei unter 100. Das ist in Essen bislang noch nicht so gewesen, dürfte aber bald auch dort der Fall sein.

Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim: Ab Inzidenz unter 50 sind sogar weitere Lockerungen drin!

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sieht nämlich vor, dass bei einem Inzidenzwert von unter 100 alle Geschäfte wieder öffnen dürfen. Und das ohne Terminvergabe, aber mit Vorlage eines negativen Corona-Tests.

Kleiner Anreiz für die Mülheimer sich auch weiterhin an die Corona-Regeln zu halten: Sollte der Inzidenzwert unter 50 fallen, dann ist auch ein negatives Testergebnis fürs Shoppen nicht mehr notwendig. Einen kleinen Überblick, was bei welchem Inzidenzwert gilt, bekommst du übrigens in >>>diesem Artikel<<<.

Dieser bezieht sich zwar auf die Stadt Essen, kann aber auf ganz NRW übertragen werden, da es sich hierbei um die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW handelt. (cf)

