Rhein Ruhr Zentrum in Mülheim verkündet Hammer – Besucher schauen ganz genau hin

Häufige Besucher des Rhein Ruhr Zentrum in Mülheim können sich über diese Ankündigung freuen. Während des geplanten Umbaus des Einkaufszentrums haben einige Mieter ihren Vertrag verlängert. Der Umbau verspricht viele positive Verbesserungen für das Zentrum, auf die Besucher gespannt sein können.

Der Eigentümer des Rhein Ruhr Zentrum in Mülheim teilte der „WAZ“ mit, dass McFit beschlossen hat, den Mietvertrag um weitere 11 Jahre zu verlängern. Das Fitnessstudio ist einer der wichtigsten Mieter und seit 2003 im Zentrum vertreten. Im Zuge des bevorstehenden Umbaus plant man, das Fitnessstudio auch zu erweitern und zu modernisieren.

Rhein Ruhr Zentrum in Mülheim: Erweiterung und Modernisierung in Planung

Der Umbau wird am Westeingang des Zentrums beginnen, also genau dem Standort von McFit. Das Fitnessstudio soll von aktuell 1800 qm auf insgesamt 2250 qm erweitert und modernisiert werden. Für die Erweiterung plant man, die leer stehenden Nebenflächen zu nutzen. Momentan ist auch in Planung, dass im Studio ein neues Raumkonzept und ein neuer Look eingeführt werden soll.

Der neue Eigentümer, Eurofund Group und Signal Capital Partners, freut sich jedenfalls über die Vertragsverlängerung von McFit. Man wertet diese als „Bekenntnis“ zu den Modernisierungsplänen des Rhein Ruhr Zentrum in Mülheim. McFit spiele eine wichtige Rolle bei der geplanten Neugestaltung des Westeingangs, wie der zuständige Projektentwickler, Neven Grzeta, gegenüber der „WAZ“ erklärt.

Momentan plant der neue Eigentümer 180 Millionen in den Umbau des Rhein Ruhr Zentrum in Mülheim zu investieren. Es sind viele Verbesserungen des Einkaufszentrums geplant, wie zum Beispiel der direkte Zugang vom Westeingang zu dem Parkplatz. Auch soll dort ein neuer Supermarkt und ein Discounter eröffnet werden. Um welche Geschäfte es sich genau handelt wird, ist noch unbekannt.

Wichtige Mieter verlängern Vertrag

Bereits bevor das Zentrum an den neuen Eigentümer verkauft wurde, hat Cinemaxx ebenfalls seinen Mietvertrag um weitere 15 Jahre verlängert. Das Kino ist auch ein bedeutungsvoller Mieter im Zentrum. Im Laufe des Umbaus wird das Kino ebenfalls umgebaut und modernisiert.

Trotz aller Zweifel bleibt auch Karstadt erst einmal im Rhein Ruhr Zentrum in Mülheim bestehen. Die Filiale konnte bereits die dritte Insolvenz des Unternehmens überleben. Mehr Informationen über die Pläne für den Umbau des Zentrums findet man in diesem Artikel der „WAZ“.