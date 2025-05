Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim: Jetzt können es alle sehen – Besucher in Aufruhr

Die Veränderung im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim ist bereits voll im Gange. Schon seit Monaten wird hier umgebaut – lange verborgen und für die Besucher nicht sichtbar im Untergeschoss (wir berichteten). Doch jetzt ist es kaum noch zu übersehen.

Welche Umbaumaßnahmen im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim geplant sind und welche Schritte als nächstes eingeleitet werden, liest du hier in unserem Artikel.

Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim beginnt nächste Bauphase

„Mit dem Start der Umbauarbeiten ist das Rhein-Ruhr Zentrum (RRZ) in eine neue Ära aufgebrochen“, verkündet das Einkaufszentrum stolz. 180 Millionen Euro werden investiert in die Neugestaltung des Shoppingcenters am Rande von Essen. Sogar Oberbürgermeister Marc Buchholz machte sich am Mittwoch (21. Mai) ein Bild von dem Stand der Dinge vor Ort.

Die ersten Veränderungen sind nun bereits seit zwei Wochen sichtbar für Besucher. Im westlichen Teil wurde eine 60 Meter lange Staubschutzwand vor McFit errichtet – zur Vorbereitung für Arbeiten der neuen Mieter Kaufland und Müller. Der Supermarkt wird bereits in einem Jahr dort einziehen, der Drogeriemarkt im Herbst 2026. Mit Kaufland und Müller ist auch ein neues „Convenience Hub“ im West-Bereich des RRZ geplant.

Vorher wird noch ein anderer Mieter ins RRZ einziehen: Adventica wird bereits im Sommer 2025 Teil des Einkaufszentrums. Der Entertainmentanbieter zieht neben dem Cinemaxx ein.

Das Rhein-Ruhr-Zentrum der Zukunft

Das RRZ hat aber auch neben neuen Geschäften auch an dem Design gearbeitet. So soll etwa der Tunnel zwischen U-Bahn-Station und Haupteingang aufgehübscht werden – und zwar mit einem bunten Wandmotiv, das Szenen aus dem Mülheimer Alltag und dem RRZ darstellt. Und auch die Rolltreppen im EG2 werden aufgemotzt, um auch als Wegweiser und Informationsfläche zu dienen.

„Mit dem Umbau des Rhein-Ruhr Zentrums schaffen wir weit mehr als ein klassisches Einkaufszentrum – wir entwickeln ein urbanes Quartier, das Menschen zusammenbringt, Aufenthaltsqualität bietet und das Leben in Mülheim aktiv bereichert“, so Olaf Ley, CEO Retail Germany beim Investor Eurofund. Bis 2027 soll das RRZ zu einem modernen Einkaufszentrum umgebaut werden, mit einer Mischung aus Shopping-, Gastro- und Freizeitangeboten.