Rhein-Ruhr Zentrum: Kunden trauen ihren Augen kaum – es passiert kurz vor dem Umbau

Das Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim ist eine beliebte Anlaufstelle, wenn es ums Shoppen geht. In den Stores finden Besucher ein großes Sortiment von Fashion über Elektronikartikel bis hin zu Schmuck und Dekoration.

Das Einkaufscenter gibt es seit 1973 und ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. Deshalb ist ein großer Umbau geplant. Kurz vorher erwartet Kunden allerdings Großes. Sie dürften bei einem Shopping-Trip im April ihren Augen kaum trauen.

Rhein-Ruhr Zentrum: Das bringt Kunden zum Staunen

Für diesen Monat hat das Rhein-Ruhr Zentrum zahlreiche Aktionen geplant: So werden dort passend zum Weltgesundheitstag Äpfel und Rezepte für gesunde Pancakes an Kunden verschenkt. Kurz darauf folgt ein sogenannter „Fun-Nachmittag“, an dem Besucher ihre Reaktionsfähigkeit in Form eines Spiels unter Beweis stellen und verschiedene Preise abräumen können.

Auch an Ostern und am Tag des Buches sind passende Veranstaltungen im Einkaufscenter in Mülheim geplant. Kunden können sich dann unter anderem auf den Osterhasen und spannende Geschichten gefasst machen.

Letzten Aktionen vor Renovierungsstart

Kurz nach den Aktionen geht es dann im Juni mit den Umbauarbeiten los (>>> hier mehr lesen). Künftig soll das Einkaufszentrum in neuem Glanz erstrahlen. Bis es so weit ist, wird es allerdings dauern. Der Umbau soll nach aktuellem Stand erst im Herbst 2026 beendet sein.

Jetzt haben Besucher also nochmal die Möglichkeit, die letzten Aktionen zu nutzen und das „alte“ Rhein-Ruhr Zentrum zu erkunden. Alle Details zu den Terminen und den genauen Standorten (immer im zweiten Erdgeschoss vor Galeria) kannst du im Folgenden nachlesen: