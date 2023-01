Rhein-Ruhr-Zentrum: Neue Hoffnung oder bald dicht? Anwohner ahnen Böses

Was wird aus dem Rhein-Ruhr-Zentrum? In dem Einkaufscenter in Mülheim an der Ruhr herrscht an vielen Stellen Leerstand. In letzter Zeit häuften sich Gerüchte, dass es schließen könnte.

Das Rhein-Ruhr-Zentrum soll modernisiert werden. Ein passender Investor, der das Vorhaben umsetzt, wurde offiziell bislang noch nicht gefunden. Doch immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass das Center vor dem Aus stehe. Anwohner ahnen Böses.

Rhein-Ruhr-Zentrum: Investor als Lösung?

„RRZ – Verkauf im nächsten Jahr? Die Zeichen verdichten sich, dass ein möglicher Investor für das Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim gefunden sein könnte. Nach übereinstimmenden Meldungen zufolge soll die Eurofund Group mit den aktuellen Eigentümern in zielführende Verhandlungen eingestiegen sein“, heißt es in einer Facebook-Gruppe. „Die 1994 gegründete Gruppe mit Hauptsitz in Madrid operiert als Immobilienunternehmen in Südeuropa, seit einigen Jahren auch in Großbritannien. Als ersten Meilenstein ihrer Firmengeschichte sieht sie selbst die Entwicklung eines 60.000 Quadratmeter großen Freizeit- und Einzelhandelsparks in Terrassa (Barcelona) an. Das RRZ machte zuletzt Schlagzeilen, weil man die bereits beschlossene Renovierung und Aktualisierung für die veranschlagten 50 Millionen Euro immer weiter geschoben hat. Anscheinend sind die Gelder dafür nicht vorhanden, so dass ein Investor als nächste Lösung gesehen wird“, heißt es weiterhin in dem Facebook-Beitrag.

Und viele Anwohner hoffen auf das weitere Bestehen des Centers, machen sich gleichzeitig aber auch große Sorge. „Ich hoffe das Center bleibt! Es gehört einfach zum Pott“, schreibt eine Frau unter dem Beitrag. „Da machen sich jetzt noch einige die Taschen voll, wie bei Galeria und dann ist Schluss“, schreibt eine weitere Person.

Das sagt das Rhein-Ruhr-Zentrum

Und was sagt das Rhein-Ruhr-Zentrum zu den Gerüchten? Jürgen Herres, Sprecher der RRZ-Betreibergesellschaft Harko, weist daraufhin, dass zu „Marktspekulationen“ grundsätzlich keine Stellung genommen werde. Weitere Interessensbekundungen unterschiedlicher Adressen würden vorliegen und intensive Gespräche würden geführt werden. „Ich bitte um Verständnis, wenn ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu weiteren Details äußern kann“, betont Herres gegenüber DER WESTEN.