Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim: Plötzlich ist die Meldung da – „Werden nicht akzeptieren“

Das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim an der Ruhr hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Sorgenkind entwickelt. Immer wieder kochten Gerüchte auf, das Einkaufscenter würde komplett dicht machen. Doch seit geraumer Zeit ist klar: Es geht weiter – und sogar noch viel mehr! Kunden dürfen sich freuen, denn es gibt weitere gute Nachrichten.

Schon bald starten am Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim im Zuge eines Umbaus erste Abrissarbeiten. Neue, wichtige Verträge sind kurz vor dem Abschluss, wie die „WAZ“ berichtet.

Rhein-Ruhr-Zentrum: Bald geht es los!

Auf der Fläche der ehemaligen Diskothek, direkt neben dem Cinemaxx, soll ein neues Freizeitangebot für Kinder entstehen. Das kündigte Neven Grzeta, verantwortlicher Projektentwickler von Eurofund in Deutschland an.

Der grundlegende Umbau des Centers beginnt am Westeingang Ende Oktober. Und hier gibt es gute Nachrichten für alle Fitness-Fans: McFit erweitert und modernisiert seine Fläche. Die Kette hat ihren Mietvertrag im RRZ um elf Jahre verlängert. Außerdem sollen ein Supermarkt und ein weiterer Discounter eröffnen.

Cinemaxx ist ein wichtiger Mieter für das Rhein-Ruhr-Zentrum

Der Umbau des RRZ wird in mehreren Etappen vollzogen. Dabei steht die Umgestaltung der Shoppingmall und des Gastronomiebereiches auf dem Programm. Zudem sollen die Sanitäranlagen modernisiert und verschönert werden. Dazu sollen auf dem Dach des Einkaufscenters weitere Gastronomie-Angebote entstehen.

Einer der wichtigsten Mieter des RRZ ist das Cinemaxx. Das Kino hat seinen Mietvertrag kurz nach dem Eigentümerwechsel um 15 Jahre verlängert. Bis 2038 soll das Cinemaxx unter anderem in Sachen Technik auf den neuesten Stand gebracht werden. Investor Eurofund hofft, dass das Kino schon bald seine Modernisierungspläne verkünden wird. „Wir werden nicht akzeptieren, dass das Kino so bleibt“, erklärt Neven Grzeta.

