„Das Kind hat einen Namen!“ – Das wird aus dem ehemaligen Real in Mülheim.

Real in Mülheim: Jetzt ist klar, was in die ehemalige Filiale einzieht! Anwohner enttäuscht

Mülheim. Der ehemalige Real in der Weseler Straße in Mülheim befindet sich schon eine Weile im Umbau. Schon länger fragen sich die Mülheimer, was dort einzieht.

Jetzt wird klar, welche Geschäfte auf dem ehemaligen Real-Gelände in Mülheim demnächst ihre Pforten öffnen werden. Nicht alle sind damit zufrieden.

Mülheim: Das entsteht auf dem ehemaligen Real-Gelände

An der Baustelle auf dem ehemaligen Real-Gelände sieht man jetzt endlich, was genau auf dem Areal entstehen soll. Eine Facebook-Nutzerin hat an der Baustelle ein Plakat entdeckt, dass das entstehende „Hafencenter“ zeigt.

---------------------

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

---------------------

In der Ankündigung heißt es „Eröffnung Sommer 2021“. Und auch schon die Logos der einziehenden Märkte sind abgedruckt. In das neu entstehende „Hafencenter“ werden Edeka, Lidl und DM einziehen.

Das neue Hafencenter kommt! Foto: Foto: Angelique Wemmer

Auf Facebook führt das nicht nur zu positiven Reaktionen. Die Konstellation aus Edeka, Lidl und DM scheint es den Mülheimern zu häufig zu geben. In den Kommentaren wünschen sie sich mehr Abwechslung.

----------------

Mehr Nachrichten aus Mülheim:

Mülheim: Auto kracht am frühen Morgen in Kabelverteiler – Mehrere Haushalte ohne Strom

Mülheim: Corona-Ausbruch in Klinik! Mitarbeiter erhebt schwere Vorwürfe gegen Leitung – „Totales Chaos“

Mülheim: Luxus-Villa Magis sollte für Millionen verkauft werden – doch jetzt droht ihr dieses Schicksal

----------------

Besonders häufig wünschen sich die Facebook-Nutzer eine Kaufland-Filiale auf das Gelände. Doch damit können sie zunächst einmal nicht rechnen.

Die Baustelle ist noch in vollem Gange. Foto: Foto: Angelique Wemmer

Aktuell ist die Baustelle noch in einem ziemlich rohen Zustand. Es ist schwer vorstellbar, dass das Hafencenter schon in ein paar Monaten eröffnen soll.

Eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem. Nach Angaben der Facebook-Nutzerin soll auch die beliebte Apotheke wieder einziehen. (cm)