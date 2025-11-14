Angler sichtet leblose Person im NRW-Fluss – Feuerwehr handelt sofort

Am Freitagabend (14. November) gegen 18.50 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem dramatischen Einsatz gerufen. Ein Angler hatte in der Nähe der Schleuseninsel in NRW eine leblos treibende Person im Wasser entdeckt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert.

Umgehend wurde eine großangelegte Rettungsaktion eingeleitet.

Großeinsatz der Rettungskräfte in NRW

Die Ruhr wurde mithilfe eines Polizeihubschraubers und Wärmebildkameras ausgeleuchtet, um die Person schnellstmöglich zu finden. Gleichzeitig setzten die Feuerwehr und die DLRG oberhalb und unterhalb der Schleuseninsel Rettungsboote ein. Es dauerte nur wenige Minuten, bis Einsatzkräfte die Person im Wasser entdeckten.

++ Auch spannend für dich: NRW: Mann vergiftet Ehefrau – sie überlebt nur durch Zufall ++

Ein Feuerwehrtaucher schwamm daraufhin zur Fundstelle, um die leblos treibende Person ans Ufer der Schleuseninsel zu ziehen. Der Rettungsdienst begann sofort mit der medizinischen Versorgung. Danach brachte ein Rettungsboot die Person ans befestigte Ufer, damit ein Rettungswagen die weitere Behandlung übernehmen konnte.

Feuerwehr beendet den Einsatz in NRW

Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz in Mülheim beenden. Die betroffene Person wurde währenddessen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Details zur Identität oder zum Gesundheitszustand der geretteten Person sind bislang nicht bekannt.

Mehr News für dich:

Der Wasserrettungseinsatz war ein Beispiel für die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte in NRW, die hervorragend zusammenarbeiteten. In Mülheim an der Ruhr ging am Abend nichts mehr ohne sie – eine gut koordinierte Rettung, die Leben rettete.