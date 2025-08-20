Zoff vor NRW-Kommunalwahl! Mülheim will Park umbauen – „Letztes Grün darf nicht verloren gehen“

Riesenzoff in Mülheim! Nicht mehr lange, und die Kommunalwahl in NRW steht am 14. September an. Kein Wunder, dass sich jetzt Parteien und Kandidaten in Stellung bringen. Doch nicht nur sie – auch Anwohner wollen sich in der Wahlkampfphase Gehör schaffen. Und in Mülheim geht es heiß her!

Der Grund: Umweltschützer und Anwohner haben sich zusammengetan, um sich gegen die Umbaupläne des Feldmann-Parks zu wehren. Der soll zugebaut werden, um die dortige Willy-Brandt-Gesamtschule zu erweitern – nicht hinnehmbar für den Zusammenschluss. Er hat sogar noch vor der NRW-Kommunalwahl eine Online-Petition ins Leben gerufen, um den Umbau des Parks im Mülheimer Stadtteil Styrum abzuwenden!

Zoff vor Kommunalwahl in NRW! Mülheim will Park umbauen

Auf der Petitionsplattform „Change.org“ heißt es: „Große Teile des Stadtrates wollen gemeinsam mit OB Buchholz den Feldmann-Park in Styrum zubauen. Vorgeschobener Grund: die Erweiterung der Willy-Brandt-Schule. Bereits in der Ratssitzung am 10. Juli haben sie das Projekt durchgeboxt, obwohl es massive Bedenken aus der Bevölkerung und seitens des Umweltschutzes gibt.“

Und weiter: „Mehr Räume und Flächen für Schulen und Kinder sind notwendig. Das darf aber nicht auf Kosten von Erholung und Natur gehen! Es gibt Varianten der Erweiterung, die dies berücksichtigen würden. Das interessiert die Verwaltung und die Parteien nicht. Das letzte bisschen Grün in Mülheim-Styrum darf nicht verloren gehen!“ Bislang unterstützten über 650 Unterzeichner die Petition, wollen so den Stadtrat dazu bringen, das Projekt nochmal zu überdenken.

Oberbürgermeister-Kandidatin Khalaf: „Haben zu wenige Schulplätze“

Mülheims Oberbürgermeister-Kandidatin Nadia Khalaf (56, SPD) sieht den Online-Widerstand zwar als legitim an. Gegenüber DER WESTEN beschwichtigt sie den geplanten Parkumbau aber: „Es geht ja nicht darum, den ganzen Park zuzubauen, sondern um eine Fläche, die quasi Brachland ist. Das Hauptproblem ist, dass wir zu wenige Schulplätze haben. Auf der anderen Seite aber will man nicht, dass die Gesamtschule vergrößert wird. Dabei wissen wir, dass ein großer Bedarf da ist.“

Die SPD-Politikerin weiter: „Wir haben in der Stadt drei Gesamtschulen, aber nicht genug Plätze. Dazu ist die Zeit vorbei, wo alle Kinder am Mittag nachhause gehen. Es gibt viele berufstätige Eltern oder auch Eltern, die arbeiten wollen. Ihnen muss man Betreuungsplätze anbieten, weswegen die Schule vergrößert werden soll.“ Bleibt abzuwarten, ob die Online-Petition letztlich etwas bewirken kann…