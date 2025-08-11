Immer wieder Riesenschlange vor Mülheims Ausländeramt – „Da passiert gar nichts“

Jetzt platzt dem Integrationsrats-Vorsitzendem der Kragen! Die NRW-Kommunalwahl steht am 14. September an, viele Pottstädte sind umkämpft. Es könnte zu mehreren Machtwechseln in den Rathäusern kommen – auch in Mülheim. Die Stadt an der Ruhr ist für ihre Ausländerbehörde „berühmt“, weil sich dort oft ellenlange Warteschlangen an der Hauptstraße bilden.

Wer hier einen Behördengang machen muss und einen Termin braucht, kann lange warten. Das Ausländeramt ist längst auch Thema im Wahlkampf. So fordert OB-Kandidatin Nadia Khalaf (SPD) im DER WESTEN-Interview nicht nur ein besseres Terminmanagement, sondern auch Amtshilfe, falls nötig. Und auch der Integrationsrats-Vorsitzende von Mülheim haut vor der Kommunalwahl in NRW auf den Tisch!

Immer wieder Riesenschlange vor Mülheims Ausländeramt

Hasan Tuncer ist seit 2020 im Amt, kennt die Probleme, die mit Migration und Integration einhergehen, wie kaum ein Zweiter. Und: Er hat selber eine Flüchtlings-Biografie, kam als Kind aus der Türkei nach Deutschland. Gegenüber DER WESTEN zeigt er sich wütend: „Es kann nicht sein, dass die Menschen monatelang, teilweise ein Jahr lang auf Termine warten!“ Und weiter: „Zur Integration gehört ein Geben und Nehmen. Wie sollen sich Menschen hier integrieren, wenn sie keine Sicherheit haben, ihren Aufenthalt verlängern zu dürfen?“

Tuncer verweist auf die komplizierte Terminvergabe, gibt ein Beispiel: „Ich bekomme viele Beschwerden von jungen Menschen, die hier ihre Ausbildung starten wollen, und dafür einen Aufenthaltstitel nachweisen müssen. Sie warten aber auf diesen Termin mehrere Monate. Der Arbeitgeber hat vielleicht diese Zeit nicht, schaut sich nach einem anderen Azubi um oder streicht den Ausbildungsplatz – und schon ist eine weitere Integration eines Einwanderers gescheitert. Bis er wiederum was Neues findet oder finden will, kann es dann wieder dauern.“

Hasan Tuncer ist seit 2020 der Vorsitzende des Integrationsrats von Mülheim. Foto: Privat

„Da passiert gar nichts“

Doch er nimmt auch kriminelle Ausländer ins Visier. Sollte jemand nach Deutschland kommen und kriminell werden, müsse man diesen Verbrechern die Grenzen aufzeigen – „und das schon als Kommune“, fordert der Integrationsrats-Vorsitzende weiter.

Mülheims Ausländeramt erlangte wegen der ellenlangen Warteschlangen traurige Berühmtheit. Ändert sich was nach der NRW-Kommunalwahl? Foto: FUNKE Foto Services

Tuncer: „Sicherheit und Ordnung bestimmen seit Jahren die politische Stimmung. Da muss das Stadtoberhaupt reagieren!“ Einen guten Rat will der 34-Jährige sowohl Amtsinhaber Marc Buchholz (CDU) als auch Herausforderin Nadia Khalaf (SPD) mit auf den Weg geben: die Schaffung von Transparenz.

Tuncer erläutert gegenüber DER WESTEN: „Es gibt Themen, wo den Bürgern versprochen wird, Dinge umzusetzen, doch da passiert gar nichts. Es kann nicht sein, dass die Politik nach und nach die Nöte und Sorgen der Menschen vergisst und so sie auch verliert. Damit das nicht passiert, sollten sich die Parteien bemühen – ansonsten sieht es schwarz aus.“