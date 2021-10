Mülheim: Irrer Diebstahl auf Firmengelände! Wie konnten diese Räuber ganze 15 (!) Bagger klauen?

Auf einem Firmengelände in Mülheim wurde eingebrochen. (Symbolbild)

Mülheim. Unfassbarer Diebstahl in Mülheim! In der Nacht zum Montag haben sich Unbekannte Zugang zu einer Baufirma verschafft.

Dort entwendeten sie gleich 15 Kompaktbagger. Wie konnten die Täter ihr Diebesgut aus Mülheim wegschaffen?

Mülheim: Diebe stehlen 15 Bagger – wie konnten sie die transportieren?

Hier wurden die 15 Kompaktbagger geklaut. Foto: IMAGO / Udo Gottschalk

Gegen 0.50 Uhr in der Frühe versuchten die Räuber die Diebstahlsicherung einer Firma an der Ruhrorter Straße in Mülheim-Speldorf zu knacken. Dann schafften sie ganze 15 Kompaktbagger im Wert von mehreren hunderttausend Euro vom Gelände.

Die Polizei ging davon aus, dass sie diese mittels zweier LKW transportiert haben müssen. Damit dürften die Diebe über eine der näheren Autobahnen A40, A3 oder A59 geflüchtet sein.

Wer also etwas Verdächtiges im Bereich der Ruhrorter Straße und Hafenstraße gesehen hat oder auch Hinweise zu den LKW und dem Verbleib der Bagger hat, der sollte sich an die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr wenden. (mbo)

