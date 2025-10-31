Sperrungen am Mülheimer Rhein-Ruhr-Zentrum – was Kunden beachten müssen

Es ist einer der großen Anlaufpunkte im Ruhrgebiet, wenn es um das Thema Shoppen geht: das Mülheimer Rhein-Ruhr-Zentrum. Insbesondere wenn sich die Weihnachtszeit naht und sich Besucher auf die Suche nach Geschenken machen, wächst das Interesse sicherlich für viele an einem Besuch im Einkaufszentrum.

Doch jetzt müssen Kunden erst einmal tief schlucken. Denn Besucher erwartet jetzt eine große Einschränkung. In einer Pressemitteilung teilte das Rhein-Ruhr-Zentrum mit, dass Parkflächen gesperrt werden.

Mühlheimer Rhein-Ruhr-Zentrum sperrt Parkflächen

“Im Zuge der Bauarbeiten kommt es ab dem 3. November zu vorübergehenden Sperrungen einzelner Parkflächen und Zugänge. Für rund fünf Monate ist der überdachte Parkplatz vor Galeria im Bereich E1 bis zur heutigen Westrampe – einschließlich der wenigen unüberdachten Stellplätze davor – gesperrt“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Eine wichtige Info für Besucher – die Anreise mit dem Auto könnte sich somit schwerer als zuvor gestalten. Doch das Mülheimer Rhein-Ruhr-Zentrum gibt auch Entwarnung: „Der gesamte übrige Parkplatzbereich ab der Westrampe Richtung Süden bleibt jedoch vollständig nutzbar und bietet weiterhin zahlreiche Parkmöglichkeiten“, heißt es in der Mitteilung.

Auch Eingänge sind von Sperrungen betroffen

Vom Dachplatzbereich gelangen die Besucher dann in die untere Ebene des Einkaufszentrums. Dafür wird aber ein weiterer Eingang für fünf Monate gesperrt. Über die überdachten Parkplätze im E1 kommt der Besucher zunächst nicht mehr in den Galeria. Voraussichtlich bis Dezember müssen sich Besucher auch noch auf eine weitere Einschränkung gefasst machen: Der Zugang zur Westmall im E1 wird ebenfalls geschlossen. Doch die Sportler können durchatmen – der Zugang zum McFit bleibt geöffnet.

„Der Weg von den westlichen Parkplätzen ins Center erfolgt dann ausschließlich über den Eingang im Bereich E2”, teilt das Mülheimer Rhein-Ruhr-Zentrum abschließend mit. Viele Änderungen für zukünftige Besucher – doch das große Weihnachtsshopping sollte nicht in Gefahr sein.