Mülheim: Streit auf Weinfest eskaliert – junge Frau (22) schwer verletzt

Übles Ende des Weinfestes am Donnerstag (5. September) in der Altstadt von Mülheim. Wie die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, kam es am späten Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchergruppen.

Nach Angaben einer Polizei-Sprecherin waren dabei auch mindestens drei Frauen involviert. Eine der Beteiligten (22) sollte schwere Verletzungen davontragen

++ Mülheim fiebert einer Deutschlandpremiere entgegen – du kannst es selbst hören ++

Mülheim: Weinfest-Eskalation – Frau angegriffen

Es sollte ein ausgelassener Abend in der Mülheimer Altstadt werden. Doch wie aus dem Nichts kippte die Stimmung an der Wallstraße, Ecke Kohlenkamp. Mehrere Besucher gingen sich plötzlich aus bisher unbekanntem Grund an die Gurgel.

Mehr aus Mülheim: Rhein Ruhr Zentrum verkündet Hammer – Besucher schauen ganz genau hin

Nach Informationen von DER WESTEN versuchte eine Frau dazwischenzugehen und die Streithähne zu trennen. Das wiederum soll eine andere Frau auf den Plan gerufen haben. Gemeinsam mit anderen Frauen soll diese die Schlichterin angegriffen haben. Es entwickelte sich eine wüste Schlägerei, bei deren Ende die Schlichterin zu Boden ging und in eine Glasscherbe fiel.

Diese Schilderung kann die Polizei Essen am Tag nach der Tat nicht offiziell bestätigen. Man werte verschiedene Zeugenaussagen zum Tatablauf aus und teilte mit, dass eine 22-jährige Frau eine Schnittverletzung erlitten haben.

Frau am Hals verletzt – Krankenhaus

Nach Informationen von der Westen soll sich die Frau eine blutende Wunde am Hals zu. Der Rettungsdienst rückte mit Notarzt an, um das Opfer des Streits zu versorgen. Es kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Währenddessen sperrte die Polizei den Tatort ab und sicherte Spuren. Wie es zu dem Streit kommen konnte und wer beteiligt war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Mehr Themen:

Parallel zum Weinfest in Mülheim sollte es bei einem AfD-Bürgerdialog in der Nachbarstadt Essen ebenfalls zu Tumulten kommen. Während sich vor der Philharmonie tausende Menschen zum Protest versammelten, musste der Veranstaltungsraum mehrfach geräumt werden – es kam zu hässlichen Szenen. Mehr dazu hier >>>