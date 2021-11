Mülheim: Seit über zehn Tagen vermisst! Wer hat Angel (13) gesehen?

Mülheim. Vermisste Person aus Mülheim! Die 13-jährige Angel M. wird seit Sonntag, den 24. Oktober vermisst.

Die Polizei Essen und Mülheim bitten um Mithilfe. Wer hat Angel gesehen?

Mülheim: Angel M. (13) seit 10 Tagen vermisst – HIER könnte sie sich aufhalten

Die 13-jährige Angel verließ am 24. Oktober die Wohnung ihrer Eltern in Mülheim an der Heidestraße und war seither nicht zurückgekehrt. Wenige Tage später meldeten ihre Mutter die Tochter als vermisst.

Es gab einen Hinweis darauf, wo sich das Mädchen die vergangenen zwei Wochen aufgehalten haben könnte, und zwar in Wuppertal. Dort wurde die 13-Jährige bereits zuvor mehrmals gefunden.

Das ist Angel M aus Mülheim:

Das ist Angel M. aus Mülheim.

Angel ist schlank und circa 1,60 Meter groß, hat schulterlanges schwarzes Haar und ist schwarz gekleidet. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass sie sich umgezogen hat.

Solltest du Angel gesehen haben, dann melde dich bitte bei der Vermisstenstelle unter der Telefonnummer 0201 829 0. (mbo)

